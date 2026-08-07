/फिरोज पप्पू मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला, दोषियों पर गिरी कानून की गाज

संवेदनशील फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही तथा कोर्ट परिसर में आने-जाने वालों की सघन जांच की गई. यह बहुचर्चित हत्याकांड 4 जनवरी 2022 की रात तुलसीपुर नगर के जरवा रोड पर हुआ था. उस रात फिरोज पप्पू अपने घर के पास एक पान की दुकान पर रुके थे. इसी दौरान हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके सिर पर गंभीर वार किए गए और गला रेतकर इल्जाम मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल फिरोज पप्पू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे तुलसीपुर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था.