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फिरोज पप्पू मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला, दोषियों पर गिरी कानून की गाज

Firoz Pappu Murder Case: बलरामपुर के चर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, जेबा रिजवान और रमीज को बरी कर दिया, जबकि मेराजउल हक उर्फ मामा और महफूज को हत्या का दोषी ठहराया. दोनों दोषियों की सजा पर फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 07, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:00 PM IST
फिरोज पप्पू मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला, दोषियों पर गिरी कानून की गाज

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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