/फिरोज पप्पू मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला, दोषियों पर गिरी कानून की गाज

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Firoz Pappu Murder Case: बलरामपुर में जनवरी 2022 में हुए चर्चित समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व नगर पंचायत सदर फिरोज अहमद उर्फ पप्पू हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं मेराजउल हक उर्फ मामा और महफूज को हत्या का दोषी ठहराया गया है। दोनों की सजा पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। मामले के एक अन्य आरोपी शकील की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.
संवेदनशील फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही तथा कोर्ट परिसर में आने-जाने वालों की सघन जांच की गई. यह बहुचर्चित हत्याकांड 4 जनवरी 2022 की रात तुलसीपुर नगर के जरवा रोड पर हुआ था. उस रात फिरोज पप्पू अपने घर के पास एक पान की दुकान पर रुके थे. इसी दौरान हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके सिर पर गंभीर वार किए गए और गला रेतकर इल्जाम मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल फिरोज पप्पू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे तुलसीपुर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था.
हत्या के छह दिन बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के अगुवाई में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 10 जनवरी 2022 को रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रमीज, मेराजउल हक उर्फ मामा, महफूज और शकील को गिरफ्तार किया था. पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि हत्या के पीछे राजनीतिक वर्चस्व और विधानसभा चुनाव में टिकट की प्रतिस्पर्धा प्रमुख वजह थी.
पुलिस के मुताबिक फिरोज पप्पू की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और उन्हें तुलसीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. वहीं रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा को टिकट दिलाने के प्रयास में थे. इसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और हत्या की साजिश रची गई. जांच में यह भी सामने आया था कि वारदात से पहले तीन बार हत्या की कोशिश की जा चुकी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट के ताजा फैसले में अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर मेराजउल हक उर्फ मामा और महफूज को हत्या का दोषी माना, जबकि रिजवान जहीर, जेबा रिजवान और रमीज के खिलाफ आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें बरी कर दिया. अब दोषी ठहराए गए दोनों आरोपियों की सजा पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा.