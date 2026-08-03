/TCS में कथित यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत

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TCS Nashik Sexual Harassment Case: IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है. एडिशनल सेशंस जज अमित विनायक खरकर ने 30 जुलाई को रजा रफीक मेमन, आसिफ आफताब अंसारी, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, शफी भिकन शेख और तौसीफ बिलाल अत्तार की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी. उन्हें नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज कई FIR के सिलसिले में जमानत दी गई.
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी कोई गंभीर आशंका नहीं है कि रिहा होने पर आरोपी गवाहों को धमकाएंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे. अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता नासिक में TCS में काम करते थे. पुलिस का आरोप है कि रजा रफीक मेमन ने यौन प्रकृति की टिप्पणियां कीं, पीड़िता को गलत तरीके से छुआ, यौन संबंध बनाने की मांग की और अपने धर्म को बेहतर बताते हुए पीड़िता के धर्म का अपमान किया. पुलिस ने कहा कि दूसरे आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी हरकतों का समर्थन किया.
अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने पीड़िता की खराब आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाया, जिससे उसे खराब कामकाजी माहौल में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील राहुल कसलिवल ने दावा किया कि कथित टिप्पणियां, अगर उन्हें सच भी मान लिया जाए, तो वे ऑफिस में "हल्की-फुल्की मज़ाक-मस्ती" थीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी तीन महीने से ज़्यादा समय से जेल में हैं. अदालत ने कहा, "चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जांच लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसी कोई गंभीर आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे."
शर्तों के साथ मिली जमानत
उनकी याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए अदालत ने कई शर्तें लगाईं, जिनमें ट्रायल खत्म होने तक हर शनिवार सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगाना शामिल है. उन्हें शिकायतकर्ता के कार्यस्थल और रिहायशी इलाके में जाने, शिकायतकर्ता और गवाहों या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने से मना किया गया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) TCS यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल 9 मामलों की जांच कर रही है. TCS ने साफ किया है कि उसने लंबे समय से किसी भी तरह के उत्पीड़न और ज़बरदस्ती के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और नासिक ऑफ़िस में यौन उत्पीड़न में कथित तौर पर शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.