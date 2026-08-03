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TCS में कथित यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत

TCS Nashik Sexual Harassment Case: नाशिक में TCS यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है और इस बात का कोई गंभीर अंदेशा नहीं है कि आरोपी गवाहों को डराएंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:38 AM IST
TCS में कथित यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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