/TCS में कथित यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत

शर्तों के साथ मिली जमानत

उनकी याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए अदालत ने कई शर्तें लगाईं, जिनमें ट्रायल खत्म होने तक हर शनिवार सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगाना शामिल है. उन्हें शिकायतकर्ता के कार्यस्थल और रिहायशी इलाके में जाने, शिकायतकर्ता और गवाहों या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने से मना किया गया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) TCS यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल 9 मामलों की जांच कर रही है. TCS ने साफ किया है कि उसने लंबे समय से किसी भी तरह के उत्पीड़न और ज़बरदस्ती के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और नासिक ऑफ़िस में यौन उत्पीड़न में कथित तौर पर शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.