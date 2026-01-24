Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3084663
Zee SalaamIndian Muslimहिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर बवाल, पांच मुस्लिम छात्राओं दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर बवाल, पांच मुस्लिम छात्राओं दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

Uttar Pradesh Burqa Controversy​: उत्तर प्रदेश में 12वीं में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है. बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आने के बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पांच नाबालिग मुस्लिम छात्राओं पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:21 PM IST

Trending Photos

हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर बवाल, पांच मुस्लिम छात्राओं दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

Uttar Pradesh Burqa Controversy​: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि 12वीं में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा को ट्यूशन में साथ में पढ़ने वाली मुस्लिम सहेली ने बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. इस आरोप में पांच नाबालिग मुस्लिम छात्राओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. इस मामले के बाद इलाके में हलचल मच गई है. 

दरअसल, 12वीं में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा का बुर्का पहनाते हुए वीडियो वायरल होने पर उसके भाई ने पुलिस में शिकायत की. पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि इस मामले में अभी तक आरोपी मुस्लिम छात्राओं का पक्ष सामने नहीं आया है, जिससे साफ हो सके कि सच में इन छात्राओं ने जबरन बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया है या नहीं? 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बिलारी कोतवाली क्षेत्र के साहू कुंज मोहल्ले स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर की बताई जा रही है. विगत दिनों कोचिंग सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी में 5 बुर्कानशीं छात्राएं एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को बुरखा पहनाते हुए दिखाई दी थीं. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया और हिंदू छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिन पांच मुस्लिम छात्राओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी उम्र मात्र 15 से 17 वर्ष के बीच है. 

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रा के परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्राएं केवल बुर्का पहनाने तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वे छात्रा को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने के लिए भी विवश कर रही थीं.

पीड़िता के भाई का कहना है कि उनकी बहन पर मानसिक दबाव बनाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पांचों नामजद छात्राओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. इस मामले में जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsUttar Pradesh Burqa Controversyminority newsToday News

Trending news

muslim news
UP: हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर बवाल, पांच मुस्लिम छात्राओं दर्ज हुआ मुकदमा
muslim news
रूस में मुस्लिम मर्दों को मिली बड़ी छूट, इन 5 शर्तों का पालनकर कर सकते हैं 4 शादियां
Pakistan News
Pakistan: शादी में नाच रहे थे मेहमान, तभी हुआ आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत 10 घायल
Iran Nuclear Bomb Controversy
Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा
Communal tension
उज्जैन में हिन्दू संगठन के सदस्य से झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा; 20 लोग हिरासत में
Turkman Gate stone pelting case
Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत HC में रद्द
Basant Panchami
नफरत की आंधी में मोहब्बत के दीये की रौशनी के मानिंद है दरगाहों और मजारों में बसंत
Jauhar Trust
आज़म खान ने यूनिवर्सिटी नहीं 'बबूल' का पेड़ लगाया था; इस्तीफे से भी डर रहे हैं विरोधी!
jammu kashmir snowfall
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका वादी का नजारा
Colonel Sofia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री बने गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट