हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर बवाल, पांच मुस्लिम छात्राओं दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

Uttar Pradesh Burqa Controversy​: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि 12वीं में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा को ट्यूशन में साथ में पढ़ने वाली मुस्लिम सहेली ने बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. इस आरोप में पांच नाबालिग मुस्लिम छात्राओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. इस मामले के बाद इलाके में हलचल मच गई है.

दरअसल, 12वीं में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा का बुर्का पहनाते हुए वीडियो वायरल होने पर उसके भाई ने पुलिस में शिकायत की. पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि इस मामले में अभी तक आरोपी मुस्लिम छात्राओं का पक्ष सामने नहीं आया है, जिससे साफ हो सके कि सच में इन छात्राओं ने जबरन बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया है या नहीं?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बिलारी कोतवाली क्षेत्र के साहू कुंज मोहल्ले स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर की बताई जा रही है. विगत दिनों कोचिंग सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी में 5 बुर्कानशीं छात्राएं एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को बुरखा पहनाते हुए दिखाई दी थीं. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया और हिंदू छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिन पांच मुस्लिम छात्राओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी उम्र मात्र 15 से 17 वर्ष के बीच है.

छात्रा के परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्राएं केवल बुर्का पहनाने तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वे छात्रा को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने के लिए भी विवश कर रही थीं.

पीड़िता के भाई का कहना है कि उनकी बहन पर मानसिक दबाव बनाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पांचों नामजद छात्राओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. इस मामले में जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.