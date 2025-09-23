जिस यूपी में मुसलमानों के घरों पर चल जाते हैं बुल्डोज़र, 5 हिन्दू भाईयों ने कब्रिस्तान के लिए दान कर दी अपनी बेश कीमती ज़मीन
जिस यूपी में मुसलमानों के घरों पर चल जाते हैं बुल्डोज़र, 5 हिन्दू भाईयों ने कब्रिस्तान के लिए दान कर दी अपनी बेश कीमती ज़मीन

Hindu donates land for Qabristan: ये मामला उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर का है, जहाँ के पांच हिन्दू भाईयों ने पड़ोसी गाँव हाजीपुर के मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए अपनी लाखों की ज़मीन दान कर दी है.. पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Sep 23, 2025

राकेश सिंह
राकेश सिंह

नई दिल्ली: मुल्क में सियासतदानों के बोये हुए नफरत के बीज जब भी फसल बनकर लहलहाने लगते है, और अवाम को डराने लगते हैं, तभी कोई सच्चा भारतीय किसी आंधी- तूफान के मानिंद नफरत के इन फसलों पर पानी फेर देता है. किसी सधे हुए हकीम की तरह गहरे ज़ख्म पर मरहम लगा जाता है. किसी टूटे हुए इंसान को उमीदों से भर देता है.

उत्तर प्रदेश में जहाँ बात- बात पर हिन्दू- मुसलमान हो जाता है.. लैंस लेकर मुसलमानों की गलतियाँ ढूंढी जाती है, और उन्हें एक दूसरे से भिड़ा दिया जाता है, कभी उसके घरों पर तो कभी उनके मुस्लिम इदारों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश से आई एक खबर जेठ की तपती दोपहरी में थके किसी मुसाफिर को मिली बरगद की छाँव या किसी सेहरा में प्यासे रेत पर पड़ी बारिश की ठंडी बूंदों से कम नहीं है.

हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के पांच हिन्दू भाइयों की जिन्होंने अपने इलाके के मुसलामानों की तकलीफ को देखते हुए अपनी लाखों की बेशकीमती ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर दान में दे दी है. आज़मगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले इन पाँच भाइयों ने भाईचारे और इंसानियत की जो मिसाल पेश की है, उसपर पूरे प्रदेश और देश के अमन पसंद शहरी फख्र कर रहे हैं. आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस खबर को शेयर किया गया और लोगों ने इसपर चर्चा की है. 

दरअसल, रामनगर के रहने वाले राकेश सिंह, अखिलेश सिंह, सुधाकर सिंह, दिनेश सिंह और ओंकार सिंह इन पाँच भाइयों ने मिलकर लगभग 30 लाख रुपये कीमत की अपनी ज़मीन दान कर दी है.  राम नगर के ही पड़ोस में हाजीपुर गांव में मुस्लिम समाज के पास मुर्दों को दफनाने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी. मजबूरी में लोग पाल के रसूलपुर गांव की कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफनाने जाते थे. इसके लिए उन्हें गाँव के लोगों से इज़ाज़त भी लेनी पड़ती थी, और ये गाँव काफी दूर भी पड़ता था. जब इस मसले को गाँव के मुसलमानों ने राकेश सिंह से शेयर किया तो उन्होंने अपने भाइयों से सलाह- मशविरा कर अपनी ही जमीन दान करने का बड़ा फैसला लिया. 
कब्रिस्तान के नाम ज़मीन दे दी गई है. प्राइम लोकेशन की ज़मीन है. कब्रिस्तान के इस ज़मीन की घेराबंदी भी कर दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से उसमें लोहे का गेट लगाकर ताला भी जड़ दिया गया है. गाँव के मुसलमानों ने ज़मीन देने वाले पांच भाईयों के नाम की पट्टी भी कब्रिस्तान के गेट के पास लगवा दिया है, जो इस बात की गवाही देता रहेगा कि प्रदेश मे जब एक सरकार मुसलमानों की ज़मीन, घर, मस्जिद, और मदरसों को अवैध बताकर उसपर बुलडोज़र चलवा रही थी, तभी कोई राकेश सिंह ने अपनी ज़मीन मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए दान कर दी थी.

इसे भी पढ़ें: क्या कुरआन तक महदूद है इस्लाम की बराबरी; पठानों के कब्रिस्तान में अंसारी को जगह नहीं !

कब्रिस्तान को ज़मीन दान करने वाले राकेश सिंह कहते हैं, " हाजीपुर में मुसलमानों की सिमित आबादी रहती है, लेकिन उनके पास सालों से अपने मुर्दों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं थी. वो पास के गाँव रसूलपुर में अपने मुर्दों को दफनाने जाते थे. हाजीपुर में हमारी कुछ ज़मीन थी. हमारा परिवार शुरू से ही सामाजिक कामों में हिस्सा लेता रहा है. इसलिए लोग काफी पहले से हमारे पिताजी और चाचा से ज़मीन की मांग कर रहे थे. पिताजी और चाचा की ऐसी इच्छा भी थी कि हाजीपुर के मुसलमानों को कुछ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी जाए. अब हमारे पिता और चाचा कोई नहीं रहे तो हम भाईयों ने उन्हें ज़मीन देने का फैसला किया और दे दिया."   

राकेश सिंह कहते हैं, "हाजीपुर के मुसलमान भाई हमें इस ज़मीन की कीमत भी अदा करना चाह रहे थे, लेकिन हमें लगा किसी नेक काम के लिए ज़मीन का पैसा लेना ठीक नहीं होगा. इसलिए हम भाईयों ने अपनी ज़मीन दान करने का फैसला किया." 

हाजीपुर के मुस्लिम मुनव्वर ने बताया कि हमारे गाँव में कब्रिस्तान न होने का काफी परेशानी होती थी. बाबू साहब (राकेश सिंह) से हम लोग अपनी समस्या बहुत पहले से शेयर करते आ रहे हैं, आज इन सभी भाईयों ने अपनी कीमती ज़मीन कब्रिस्तान के नाम देने की रजामंदी दे दी है. ख़ास बात ये है कि बाबू साहब ने ज़मीन का कोई मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है. हमारे पूरे गांव के लिए आज बेहद ख़ुशी की बात है. हम बाबू साहब का ये एहसान नहीं भूल सकते हैं. 

गाँव के एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति ने कहा," हाजीपुर में मुसलमानों की 7-8 घर हैं. हमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन राकेश बाबू ने हमारी परेशानी दूर कर दी है. हम अपना सर भी उनके क़दमों में रख देंगे तो उनके इस एहसान का मोल नहीं चुका पायेंगे." 
 

राकेश सिंह रामनगर के रसूखदार आदमी है. बताया जा रहा है कि राकेश सिंह और उनकी पत्नी मालती सिंह अपना दल (एस) से जुड़े हुए हैं. मालती सिंह सगड़ी विधानसभा में पार्टी की मजबूत नेता हैं. कुछ लोग राकेश सिंह के इस ज़मीन के दान को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं. लेकिन भला उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुसलमानों के 40- 50 वोटों के लिए आज कौन नेता इतना टेंशन लेगा?  राकेश सिंह इस तरह के सियासी आकलन को ख़ारिज करते हुए कहते हैं, मेरे इस काम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है. यह सिर्फ इंसानियत और भाईचारे का मामला है." 

हाजीपुर की ये खबर इसलिए भी ख़ास है कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के शामिल जिले से एक खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि एक कसबे के पठान मुसलमानों ने उसी कसबे के अंसारी बिरादरी के लोगों को सरकारी कब्रिस्तान में अपने मुर्दे दफनाने से रोक दिया है! 
 

Hussain Tabish

Hindu donates land for Kabristan

