UP में मदरसों की मान्यता सस्पेंड, अब शिक्षकों की सैलरी पर संकट

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में कई मदरसों की मान्यता सस्पेंड कर दिया गया है. अब मदरसा शिक्षकों की सैलरी पर भी रोक लगने की संभावना जताई जा रही है. टीचर्स ऑर्गनाइजेशन ने सैलरी रोकने की आशंका को नियमों के खिलाफ बताया है और कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो वे कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल सिर्फ एकेडमिक स्टाफ की सैलरी प्रभावित हो सकती है, जबकि मदरसों की शैक्षणिक गतिविधियां और दफ्तरों का काम जारी रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि अगर मामला सुलझ जाता है और जरूरी मंज़ूरी मिल जाती है, तो सैलरी दोबारा शुरू कर दी जाएगी.

इस बीच यह भी साफ किया गया है कि मदरसा शिक्षकों की धार्मिक इच्छाओं और गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. शिक्षकों का तर्क है कि रिसर्च मिनिस्ट्री ने 25 रमज़ान 2022 को अपने स्तर पर इससे जुड़ा फैसला जारी किया था. ऐसे में अगर अब शिक्षकों की गतिविधियों को रोका गया, तो यह न सिर्फ अन्याय होगा बल्कि पहले से जारी आदेशों का उल्लंघन भी माना जाएगा. ऑल इंडिया मेरी एसोसिएशन फ़ार्स अरबिया के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना तारिक काजी ने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसों के बचे हुए कर्मचारियों और शिक्षकों पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में हमले हुए हैं और अब उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. मौलाना ने शिक्षकों से डरने की बजाय एकजुट रहने की अपील की और बताया कि मदरसा बोर्ड के फैसलों को यूनिट स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. हालांकि छात्रों को फिलहाल कुछ राहत दी गई है, लेकिन टीचर्स और मदरसा प्रशासन में घबराहट बनी हुई है. पिछले एक हफ्ते में लगभग 18 मदरसों की मंज़ूरी रोकी गई है, जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई मदरसा शिक्षा अधिनियम 2011 के तहत की गई है. मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, जिन मदरसों में प्रशासनिक या दस्तावेजी कमियां पाई गई हैं, उन्हें सुधार का समय दिया जाएगा. अगर तय अवधि में खामियां दूर कर ली जाती हैं, तो उनकी मान्यता दोबारा बहाल की जा सकती है. माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों का कहना है कि यह कदम शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है. वहीं मदरसा बोर्ड के अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक छात्र पहले की तरह परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे.