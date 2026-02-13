मुस्लिम दुकानदार को कम कीमत पर 'खोवा बन' बेचना पड़ा भारी, 'फूड जिहाद' का लगा इल्ज़ाम

Telangana News: भारत के कई राज्यों में इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग डर और दहशत के साये में जी रहे हैं. आए दिन उन पर अलग-अलग आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठन निशाना बनाते रहे हैं. हिंदूवादी संगठन अक्सर मुसलमानों पर "लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, हलाल जिहाद, कोरोन जिहाद और किन्नर जिहाद जैसे आरोप लगाते हैं. इसी तरह का एक मामला तेलंगाना में आयोजित मेदारम जातरा के मेले में देखने को मिला, जब कुछ लोगों ने एक गरीब मुस्लिम दुकानदार पर 'फूड जिहाद' और 'खोवा बन जिहाद' का आरोप लगाया. इसकी वीडियो वायरल होने पर आरोपियो की किरकिरी होने लगी और पीड़ित के लिए लोगों ने अपना समर्थन जताया.

दरअसल, तेलंगाना में हर साल 'मेदारम जातरा' नाम से ऐतिहासिक आदिवासी मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले में न सिर्फ स्थानीय बल्कि आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग और व्यापारी यहां पहुंचते हैं. इस मेले में आंध्र प्रदेश के कर्नूल से एक मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर पहुंचा था, लेकिन उसके यहां पर कथित तौर पर बदसलूकी का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ यूट्यूबर्स ने उस पर "फूड जिहाद" का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन लोगों ने जांच करने के लिए पीड़ित दुकानदार को सार्वजनिक तौर पर खाने को मजबूर किया. इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों के साथ, नेटीजंस, इंफ्लुएंसर्स और सियासी गलियारों में पीड़ित के प्रति समर्थन जताया है.

यूट्यूबर्स ने खाने और पहचान पर उठाए सवाल

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, तेजस्वी न्यूज नाम के एक यूट्यूब चैनल से जुड़े लोगों का ग्रुप शेख शैक्षा वली नाम के दुकानदार के पास पहुंचा. उन्होंने वली के पास पहुंचते ही खाने की गुणवत्ता और उसकी वैधता को लेकर सवाल पूछने लगे. वीडियो में चैनल का पत्रकार बालाजी को कहते हुए सुना जा सकता है कि ब्रेड के पैकेट पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है. इसलिए उसने 100 नंबर पर कॉल कर दिया है, इस मुद्दे पर अधिकारियों को जवाब देना चाहिए.

कथित पत्रकारों के आरोपों पर दुकानद वली ने बताया कि वह सिर्प यहां सामान बेचता है और यह चीजें उसके मालिक के जरिये उपलब्ध कराई जाती है. वली ने यह भी बताया कि उसे नहीं पता कि ब्रेड कहां बनती है. इसके बावजूद वह लोग नहीं माने और पीड़ित से पूछा कि अगर दूसरी दुकानों पर खोवा 100 रुपये में भी नहीं मिलती है, तो फिर तुम इसे 10 रुपये में कैसे बेच रहे हो. तेजस्वी न्यूज की एक महिला सदस्य ने कहा कि इतनी कम कीमत पर बेचने में कुछ न कुछ गलत जरूर होगा.

इसके बाद यूट्यूबर्स ने उससे उसकी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड दिखाने की मांग की. उस समय आधार कार्ड साथ न होने पर उस पर और ज्यादा शक जताया गया. बाद में उन्होंने उससे कहा कि वह खुद ब्रेड खाकर दिखाए ताकि यह साबित हो सके कि वह बच्चों और बड़ों के लिए नुकसानदेह नहीं है. इसके बाद पीड़ित वली दबाव बनाने पर बन और खोवे को खाकर दिखाता है. कथित पत्रकारों के जरिये एक समुदाय विशेष का होने की वजह से सवाल जवाब से पीड़ित काफी डर गया.

पीड़ित के समर्थन में उतरे लोग

यूट्यूब वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही काफी आलोचना हो रही है. इस घटना के बाद कई लोग वली के समर्थन में उतरे. बताया जा रहा है कि एक इंफ्लुएंसर पीड़ित वली के यहां पहुंचे और उसके कारोबार के समर्थन में वीडियो बनाया. कई स्थानीय लोग वली का 'बन और खोवा' खाते हुए बताया कि वह इसे सालों से खाते आ रहे हैं, वे वली के रेगुलर कस्टमर है. एक महिला ने कहा कि वह लंबे समय से 'खोवा बन' खा रही है और उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है. एक दूसरे ग्राहक ने भी कहा कि वह भी सालों से यह खा रहे हैं और इसे असुरक्षित नहीं मानते. वहीं एक स्थानीय निवासी ने कहा कि उनके बीच हिंदू-मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है और वे सालों से शांति से साथ रह रहे हैं.

