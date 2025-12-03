Advertisement
बाबरी, ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह से दावा छोड़ दें मुसलमान, पूर्व ASI डायरेक्टर केके मुहम्मद का बड़ा बयान

Archaeologist KK Muhammad: पूर्व ASI के रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने मुस्लिम समुदाय से अयोध्या, काशी और मथुरा की विवादित मस्जिदों को छोड़ने और हिंदू समुदाय को सौंपने का अग्रह किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:23 AM IST

बाबरी, ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह से दावा छोड़ दें मुसलमान, पूर्व ASI डायरेक्टर केके मुहम्मद का बड़ा बयान

Archaeologist KK Muhammad:आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल द्वारा बाबरी मस्जिद की खुदाई में हिस्सा लेने वाले पूर्व ASI के रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने बाबरी मस्जिद, मथुरा की जामा मस्जिद और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि मुसलमानों को अपनी इक्षा से इन तीनों मस्जिदों  को छोड़ देने चाहिए और हिंदू समुदाय के हवाले कर देना चाहिए. 

पूर्व ASI रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने कहा कि हिंदू समुदाय के लिए अयोध्या की राम मंदिर, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद (हिंदू समुदाय के मुताबिक मंदिर) और मथुरा की जामा मस्जिद (कृष्ण जन्म भूमि) बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है. इसीलिए केके मुहम्मद ने मुस्लिम समुदाय से इन तीनों जगहों को हिंदू समुदाय के हवाले कर देना की आग्रह की. 

साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय को भी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को और मस्जिदों पर दावा नहीं करना चाहए. उन्होंने कहा कि दूसरे जगहों पर दावा करने से सिर्फ तनाव बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इन तीन जगहों के अलावा हिंदू समुदाय की तरफ से कोई दीगर मांग नहीं आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कभी न खत्म होने वाली मांगों से समस्या का हल नहीं होगा.

बता दें कि हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से एक के बाद एक मस्जिद, मजारों और मकबरों पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है. इसी कड़ी में ताजमहल पर भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है. ताजमहल को हिंदूवादी संगठन द्वारा मंदिर बताए जाने वाले दावे को पूर्व ASI रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने सीधे रद्द कर दिया. 

उन्होंने कहा कि ताजमहल जिस जमीन पर बनी है, वह जमीन असल में राजा मान सिंह की थी, बाद में जय सिंह को ट्रांसफर कर दी गई, और फिर शाहजहाँ को सौंप दी गई, जिसके डॉक्युमेंटेशन बीकानेर और जयपुर के म्यूजियम में मौजूद हैं.

