संकट के वक्त भारत का बड़ा साथ, शेख हसीना ने PM मोदी को कहा धन्यवाद

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की तारीफ़ की. उन्होंने संकट के समय शरण देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और देश को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार बताया.

न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को कैसे देखती हैं, तो हसीना ने कहा, "भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है. मैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की सराहना करती हूं. व्यक्तिगत और कूटनीतिक स्तर पर, मैं खतरे के समय मुझे दी गई शरण के लिए आभारी हूं. भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बांग्लादेश के हित में हैं और स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं."

हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिरने के बाद हसीना पिछले साल अगस्त में भारत आई थीं. हाल ही में ढाका में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई. ये आरोप हसीना प्रशासन द्वारा छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के क्रूर दमन से जुड़े थे. जब उनसे पूछा गया कि संकट के दौरान पीएम मोदी ने उनकी कैसे मदद की, तो उन्होंने कहा कि वह निजी बातचीत और रिश्तों पर चर्चा नहीं करना चाहतीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भारतीय लोगों के लगातार समर्थन के लिए आभारी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांगों के बीच उनके बेटे साजिब वाजेद ने भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा आभारी रहेंगे. 20 नवंबर को IANS से ​​बात करते हुए, साजिब वाजेद ने भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा पीएम मोदी का आभारी रहूंगा. उन्होंने मेरी मां की सुरक्षा सुनिश्चित की और उनकी जान बचाई. वह उन्हें कड़ी सुरक्षा में भी रख रहे हैं. मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का आभारी हूं."

पिछले हफ्ते, अवामी लीग के संयुक्त महासचिव बहाउद्दीन नसीम ने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से भारत बांग्लादेश का एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त रहा है. यह याद करते हुए कि भारत 6 दिसंबर, 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश था, उन्होंने कहा कि यह मान्यता ऐसे समय में आई जब पाकिस्तानी सेनाएं क्रूर नरसंहार, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट और मानवता के खिलाफ अन्य अपराध कर रही थीं, और जब लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

नसीम ने कहा कि भारत का रुख पीड़ितों के साथ खड़े होने का एक शक्तिशाली उदाहरण था. भारत के राजनीतिक नेतृत्व, सशस्त्र बलों और आम लोगों द्वारा दिखाए गए बलिदान और करुणा को बंगाली राष्ट्र हमेशा गहरी कृतज्ञता के साथ याद रखेगा. नवंबर की शुरुआत में बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफ़ात ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस्लामी चरमपंथियों द्वारा समर्थित सरकार भारत के साथ पार्टी के संबंधों को कभी नहीं समझेगी.

अराफ़ात ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध न केवल 1971 पर आधारित हैं, बल्कि कई मोर्चों पर हमारे आपसी हितों पर भी आधारित हैं, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से मिलकर लड़ना शामिल है. शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल भारत के साथ भूमि सीमा समझौता किया, बल्कि बहुत सम्मानजनक और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से समुद्री सीमा मुद्दे को भी हल किया.

उन्होंने आगे कहा कि कई पड़ोसी देशों ने ऐसे मुद्दों पर लंबी लड़ाई लड़ी है, जबकि बांग्लादेश और भारत ने उन्हें शांतिपूर्वक हल किया. संचार और ऊर्जा क्षेत्रों में हमारे सहयोग से दोनों तरफ के लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है.