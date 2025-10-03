Advertisement
"हिंदू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं विधर्मी", लव जिहाद के नाम पर लोगों को उकसा रही हैं साध्वी प्रज्ञा?

Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज के खिलाफ एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए लव जिहाद का आपत्तिजनक इल्जाम लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:46 PM IST

"हिंदू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं विधर्मी", लव जिहाद के नाम पर लोगों को उकसा रही हैं साध्वी प्रज्ञा?

Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि 'लव जिहाद' के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए विधर्मी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग इतने निर्भीक हो गए हैं कि वे हिंदू बहन-बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर ले जा रहे हैं.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज को लेकर यह विवादित बयान उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि हमारे यहां 'लव जिहाद' चल रहा है और विधर्मियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हिंदू भाई के रहते उनकी बहन को उठाकर ले जाते हैं, पिता के रहते बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, और पति के रहते पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर ले जाते हैं. साध्वी प्रज्ञा के इस विवादित बयान से इटावा का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया है. 

साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवान अपना नाम बदलकर झूठे नाम बताते हैं और मातृशक्ति का भाव बिगाड़कर उन्हें अपने यहां ले जाते हैं, जबकि हमारे यहां के पुरुष सोते रह जाते हैं, जो हमारे लिए शर्म की बात है. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकु आगे कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म, समुदाय और महिलाओं की गरिमा तथा सुरक्षा के प्रति सजग और संगठित रहना चाहिए.

भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर किसी भी तरह की अनैतिक या आपराधिक घटना सामने आती है, जिससे किसी सनातनी महिला का अपमान या उत्पीड़न होता है, तो हमें कानूनी, सामाजिक और आत्म-रक्षा के सभी प्रभावी साधनों का उपयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम जिस महान भूमि के वासी हैं, हमें उस भूमि की नैतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर हम अपने आस-पड़ोस, देश और धर्म की लाज नहीं बचा पाए तो हमारा जिंदा होना व्यर्थ है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsPragya Singh Thakur on Love JihadPragya Singh Thakur Itawa EventPragya Singh Thakur Hate Speechminority newsToday News

