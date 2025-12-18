Advertisement
नितीश कुमार के हिजाब खींचने पर बॉलीवुड में भी आक्रोश, राखी, जायरा के बाद सना खान भी हुईं हमलावर!

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की हिजाब खींचने पर बवाल हो गया है. इस मामले पर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने सामने आकर नीतीश कुमार की आलोचना की है और इस घटना के लिए माफी मांगने को कहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:24 PM IST

नितीश कुमार के हिजाब खींचने पर बॉलीवुड में भी आक्रोश, राखी, जायरा के बाद सना खान भी हुईं हमलावर!

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है. बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब आलोचना की है. पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम से लेकर राखी सावंत और अब सना खान ने भी मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री सना खान ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि हिजाब खींचने वाली वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं उनके कान के नीचे दो लगाऊं. उन्होंने कहा कि हिजाब खींचने की घटना से उनके अंदर नीतीश कुमार के लिए गुस्सा बढ़ा, जाहिर सी बात है कि किसी को भी गुस्सा आना चाहिए. 

उन्होंने आगे कहा कि आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं. मार्चेस करते हैं, कुछ हो जाता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडेल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं ? क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो.

नीतीश कुमार मांगे माफी- जायरा वसीम
इससे पहले बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री जायरा वसीम ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते दूसरी महिला का हिजाब खींचते हुए देखना बेहद दुखद था. उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की कि वह इस घटना के लिए पीड़िता से बिना शर्त माफी मांगे. जायरा वसीम ने कहा कि महिला कोई खिलौना नहीं, जो उससे खेला जाए. 

राखी सावंत ने CM नीतीश की आलोचना की
वहीं, इस घटना पर बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आप एक मुस्लिम महिला को सम्मानित कर रहे हैं और क्या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि इस्लाम में एक मुस्लिम महिला नकाब पहनकर जाती है? राखी ने आगे कहा कि अगर मैं सबके सामने नीतीश कुमार की धोती खींच दूँ, या चड्ढी का नारा खींच दूँ तो कैसा लगेगा? राखी ने कहा कि एक तरफ आप औरत को इज्जत देतें हैं और दूसरी ओर उसकी इज्जत उतारते हो. राखी ने नीतीश कुमार को उस पीड़िता से माफी मांगने को कहा है. 

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

