CM नतीश कुमार पर भड़की पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस जायरा वसीम, हिजाब विवाद पर कर दी ये बड़ी मांग

Bihar CM Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक सभा में मुस्लिम डॉक्टर की हिजाब खींचने का अपमानजक हरकत की. इस घटना के बाद उनकी निंदा हो रही है. इसी कड़ी में पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की कि वह उस पीड़ित महिला से बिना किसी शर्तों के माफी मांगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:28 PM IST

Bihar CM Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त चेहरे से हिजाब खींचने की घटना तूल पकड़ती जा रही है. इस घटना के बाद मुस्लिम उलेमा, देश के बुद्धिजीवी वर्ग और विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की आलोचना की. इसी कड़ी में बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने नीतीश कुमार की अपमानजनक हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हिजाब खींचने की घटना की निंदा की और कहा कि वह सीधे तौर पर इस घटना के लिए माफी मांगे. 

पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने बीते सोमवार (15 दिसंबर) की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत और गरिमा कोई खिलौना नहीं है, जिनसे खेला जाए. उन्होंने इस घटना के लिए नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की. जायरा वसीम ने आगे कहा कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का हिजाब खींचे जाते देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला था. 

जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि ताकत सीमाओं को तोड़ने की इजाज़त नहीं देती. उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पीड़ित महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए. बता दें कि यह घटना आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय हुई. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का आयोजन किया गया. इसी आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचने का अपमानजक गलती की. 

जायरा वसीम ने बॉलीवुड फिल्म दंगल से अपनी करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कई फिल्में किए, जिसके बाद साल 30 जून 2019 को उन्होंने बॉलीवूड इंडस्ट्री से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हिजाब में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अपनी धार्मिक मान्यताओं को बताया और अब वह इस्लामी तरीके से एक आम मुसलमान की तरह जीवन गुजार रही है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Former Bollywood Actress Zaira WasimCM Nitish Kumar Hijab Pulling Caseminority newsToday News

