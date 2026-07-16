'80 मिलियन लोगों को दौड़ाया, मिले कितने विदेशी?' SIR पर फटा पूर्व CEC एस. वाई. कुरैशी का बड़ा सवाल

SIR को लेकर क्या दी दलील

SIR के चल रहे प्रोसेस को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह किया जा रहा है, उसमें एक्सक्लूजन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. एस वाई कुरैशी ने CAA से पूछा कि बिहार में उन्हें कितने विदेशी मिले, जिसके लिए हर मोड़ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया. कभी-कभी इसमें थोड़ा अंतर होता है या कुछ और, लेकिन अगर आपको पता है कि यह कोई व्यक्ति है, तो सभी लैटिन को इग्नोर कर दें ताकि कोई और बाहर न रह जाए. पूर्व चीफ एक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसने सच में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, फ्री और फेयर चुनाव प्रभावित हुए हैं और इसी बात की देश को चिंता होनी चाहिए और इसीलिए यह विवाद है. उन्होंने कहा कि हमें अपने संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा. एस वाई कुरैशी ने ज़ोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में यह एक बहुत साफ़ पॉलिसी थी. पोलिंग स्टाफ़ को निर्देश दिया गया था कि अगर कोई अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहता है और उसकी स्पेलिंग सही लिखना चाहता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए.