'80 मिलियन लोगों को दौड़ाया, मिले कितने विदेशी?' SIR पर फटा पूर्व CEC एस. वाई. कुरैशी का बड़ा सवाल

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SY Quraishi on SIR: देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिविज़न (SIR) किया गया, जिसके कारण लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए. अब इस स्पेशल रिविज़न प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है. इस बीच, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने मौजूदा SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है और वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है.
एक इंटरव्यू के दौरान कुरैशी ने पूछा कि बिहार SIR एक्सरसाइज़ गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को ढूंढने के नाम पर शुरू की गई थी और करीब आठ करोड़ लोग इधर-उधर भाग रहे थे, इन्वेंटर के सीन का मकसद क्या था? उन्होंने कहा, "लेकिन कितने विदेशी? इलेक्शन कमीशन ने हमें आंकड़ों में बताया, क्यों? क्या यह बच्चों का खेल है और यह सब अपनी मर्ज़ी से होता है. हम जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं. प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको कितने विदेशी मिले." कुरैशी ने कहा, "मीडिया में बताया गया कि 100 गैर-मुस्लिम मिले, जिनमें से 150 बांग्लादेशी और 350 नेपाली हिंदू महिलाएं थीं जो शादी के बाद बिहार आई थीं. अगर आपने 150 बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए 80 मिलियन लोगों को दौड़ाया और लाखों वोटर्स को डिलीट किया, तो इसका क्या मकसद था? क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं?"
पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा?
पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने SIR के मौजूदा प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह ज़्यादातर एक्सक्लूजन पर फोकस्ड है और इसने फ्री और फेयर इलेक्शन पर असर डाला है और डेमोक्रेसी के लिए तबाही मचा दी है. उन्होंने कहा कि SIR के चल रहे प्रोसेस में इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि कितने लोगों को एक्सक्लूड किया जाए, जैसे ऐसा करने पर इलेक्शन कमीशन को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. उन्होंने कहा कि एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर करना एक आई-मैन है लेकिन ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि यह एक्शन कमीशन द्वारा लोगों पर किया गया एक एहसान है.
SIR को लेकर क्या दी दलील
SIR के चल रहे प्रोसेस को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह किया जा रहा है, उसमें एक्सक्लूजन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. एस वाई कुरैशी ने CAA से पूछा कि बिहार में उन्हें कितने विदेशी मिले, जिसके लिए हर मोड़ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया. कभी-कभी इसमें थोड़ा अंतर होता है या कुछ और, लेकिन अगर आपको पता है कि यह कोई व्यक्ति है, तो सभी लैटिन को इग्नोर कर दें ताकि कोई और बाहर न रह जाए. पूर्व चीफ एक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसने सच में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, फ्री और फेयर चुनाव प्रभावित हुए हैं और इसी बात की देश को चिंता होनी चाहिए और इसीलिए यह विवाद है. उन्होंने कहा कि हमें अपने संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा. एस वाई कुरैशी ने ज़ोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में यह एक बहुत साफ़ पॉलिसी थी. पोलिंग स्टाफ़ को निर्देश दिया गया था कि अगर कोई अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहता है और उसकी स्पेलिंग सही लिखना चाहता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए.