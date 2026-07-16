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'80 मिलियन लोगों को दौड़ाया, मिले कितने विदेशी?' SIR पर फटा पूर्व CEC एस. वाई. कुरैशी का बड़ा सवाल

SY Quraishi on SIR: पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को शामिल करने के बजाय बाहर करने पर केंद्रित दिखती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 16, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:52 AM IST
'80 मिलियन लोगों को दौड़ाया, मिले कितने विदेशी?' SIR पर फटा पूर्व CEC एस. वाई. कुरैशी का बड़ा सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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