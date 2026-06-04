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"जुमे की नमाज से दिक्कत हो तो...", दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग की मुसलमानों को नसीहत

Najib Jung on Friday Namaz: दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने जुमे की नमाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर जुमे की नमाज से दूसरों को असुविधा होती है तो उसके समय में बदलाव किया जा सकता है. उन्होंने मुसलमानों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल  करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:34 PM IST

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"जुमे की नमाज से दिक्कत हो तो...", दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग की मुसलमानों को नसीहत

Najib Jung on Friday Namaz: दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने मस्जिदों और जुमे की नमाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए समाज में बढ़ती दूरियों और गलतफहमियों को खत्म करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मस्जिदों को लेकर लोगों के मन में जो डर और भ्रम है, उसे दूर किया जाना चाहिए. जंग ने यह भी कहा कि जिस तरह गुरुद्वारे और चर्च सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं, उसी तरह मस्जिदों को लेकर भी विवाद नहीं होना चाहिए. 

नजीब जंग बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित ‘सिटीजन्स फॉर फ्रेटरनिटी भारत’ के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.  इसी दौरान नजीब जंग ने कहा कि मस्जिद भी एक इबादतगाह है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सिख समुदाय अपने गुरुद्वारे सभी लोगों के लिए खोल सकता है, तो मस्जिदों में प्रवेश को लेकर संकोच या विवाद क्यों होना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मस्जिदों को लेकर बनी भ्रांतियों को दूर करें और धार्मिक स्थलों को आपसी समझ और सम्मान का माध्यम बनाएं.

जुमे की नमाज को लेकर पूर्व राज्यपाल ने क्या कहा?
जुमे की नमाज को लेकर होने वाले विवादों पर भी नजीब जंग ने अपनी राय रखी।. उन्होंने कहा कि शुक्रवार की नमाज में केवल 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर इससे किसी को असुविधा होती है तो नमाज के समय में बदलाव किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ इस्लाम में कोई धार्मिक रोक नहीं है. जंग ने कहा कि ऐसे छोटे मुद्दों को विवाद का रूप देना समाज के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने मुसलमानों में बढ़ती असुरक्षा की भावना का भी जिक्र किया. जंग ने कहा कि किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए कि भारत एक हिंदू बहुल देश है या किसी के घर में देवी-देवताओं की तस्वीरें लगी हैं.

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पाकिस्तान का दिया उदाहरण
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहां हर जगह काबा की तस्वीरें दिखाई देंगी. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोग अपने धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं. नजीब जंग ने कहा कि आज देश में डर और नफरत का माहौल बढ़ता दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि केसरिया और हरे रंग को अलग-अलग धर्मों की पहचान बना दिया गया है, जबकि भारत की मूल भावना इससे कहीं अधिक व्यापक और समावेशी रही है. उन्होंने विश्वास बहाली, संवाद और सामाजिक भागीदारी को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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