Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2992061
Zee SalaamIndian Muslim

दरोगा ने सांठगांठ से किया Waqf प्रॉपर्टी पर कब्जा, करोड़ों कमाए, अब कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Waqf News: पूर्व दरोगा पर आरोप है कि उसने सांठगांठ से एक वक्फ की जमीन पर कब्जा किया और उसका इस्तेमाल करोड़ों रुपये कमाने के लिए किया. आरोपी फिलहाल जेल में है और उसने अदालत से बेल की गुहार लगाई थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 07, 2025, 10:20 AM IST

Trending Photos

दरोगा ने सांठगांठ से किया Waqf प्रॉपर्टी पर कब्जा, करोड़ों कमाए, अब कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Waqf News: वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के मामले में जेल में बंद निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में मौजूद सबूत के मद्देनजर जमानत का कोई उचित आधार नहीं है. अदालत ने माना कि अखिलेश दुबे और आरोपी इंस्पेक्टर के बीच दो बार बातचीत हुई थी. ये मामला वक्फ की एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से जुड़ा हुआ है. यह मामला कानपुर का है.

क्या है पूरा मामला?

परेड स्थित नवाब इब्राहिम कंपाउंड निवासी मोइनुद्दीन आसिफ ने गोवाल टोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि 13/387, 13/388 और 13/390 सिविल लाइंस में मौजूद संपत्तियां नवाब मंसूर अली की थीं. वर्ष 1911 में हाफिज हलीम को यह जमीन 99 वर्ष के पट्टे पर दी गई थी.

जालसाजी से किया संपत्ति पर कब्जा

संपत्ति का इस्तेमाल 2010 तक किया जा सका. इसके बाद यह अपने आप वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, इसके बाद यह फिर वक्फ संपत्ति हो गई. अब जब दिल्ली की कार्यवाही चल रही थी तो इसी बीच अखिलेश दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जालसाजी के आधार पर वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

दरोगा ने घर में घुसकर दी धमकी

यहां इमारत और गेस्ट हाउस बनाकर करोड़ों की कमाई की गई. आरोप है कि अप्रैल 2024 में पूर्व दरोगा कई लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और बिना दिखाए उनसे एक पेज पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसका आधार कार्ड भी ले लिया. इस दौरान दरोगा ने धमकी दी कि अगर लखनऊ में दर्ज एफआईआर की पैरवी बंद नहीं की तो जेल जाना तय है.

जमानत अर्जी खारिज

इस मामले में पुलिस ने सभाजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था. कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया. डीजीसी दिलीप ओठी ने गिरफ्तारी को विधि सम्मत बताते हुए अपराध की श्रेणी में रखा. पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सीडीआर से स्पष्ट है कि अखिलेश दुबे और सभाजीत के बीच 15 मई 2024 को 42 सेकेंड और 22 मई को 26 सेकेंड की बातचीत हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsWaqf NewsToday News

Trending news

muslim news
दरोगा ने किया Waqf प्रॉपर्टी पर कब्जा, करोड़ों कमाए, अब कोर्ट से लगा बड़ा झटका
Moradabad
ईरानी बहू का पति पंकज के परिवार पर बड़ा इल्जाम, निजी वीडियो से ब्लैकमेल करने का दावा
Nitesh Rane
काफिर बोलते हैं वोह, कुंभ में सिर्फ मिलेगी हिंदुओं को इजाजत;नितेश राणे का जहरील बयान
Shahi Eigah Case
HC आज सुनेगा Shahi Eidgah बनाम कृष्ण भूमि केस; पिछली सुनवाई में दिए थे ये आदेश
UN
UNO के लिए अब जहर नहीं है सीरियन राष्ट्रपति; Trump ने धुलवाया आतकंवादी होने का दाग
UP News
मक्का में अपने देश के हाजियों की सेवा करेंगे भारतीय हज इंस्पेक्टर; जल्द करें आवेदन
NYC Mayor
ममदानी को हराने की साजिश नाकाम; ट्रंप-कट्टरपंथी यहूदियों ने खर्च कर दिए अरबों रुपये
delhi high court news
ख्वाजा के दरगाह की निगहबानी, पर अदब भी रहेगा बरकरार; HC ने खींची मर्यादा की लकीर
Pakistan News
दुनिया के 500 सबसे असरदार मुसलमानों में 16वें नम्बर पर भारत के महमूद मदनी, चेक लिस्ट
UP News
SIR से आजम खान को नहीं लगता है डर, लेकिन इस बात की जता रहे हैं आशंका!