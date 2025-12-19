Iraq News: टूटे घरों की यादों के साथ UNHCR की कमान संभालेंगे बरहम सालेह

Iraq News: इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त चुना गया है. खास बात यह है कि बरहम सालेह खुद भी कभी शरणार्थी थे. उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब शरणार्थियों की मदद करने वाली यह एजेंसी दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है.

गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश पर सर्वसम्मति से सालेह को इस पद के लिए चुना. इससे यह जिम्मेदारी ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति के हाथों में आ गई है जो खुद शरणार्थी संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सालेह ने अपने चुनाव के बाद कहा, "एक पूर्व शरणार्थी के तौर पर मैं जानता हूं कि सुरक्षा और अवसर किसी के जीवन की दिशा कैसे बदल सकते हैं. यह अनुभव उन्हें संवेदनशील, व्यावहारिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान करने में मदद करेगा."

वह इटली के फिलिपो ग्रांडी की जगह लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है. ग्रांडी ने अपने उत्तराधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि बरहम सालेह का अनुभव उन्हें इस चुनौतीपूर्ण दौर में संगठन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस खुद पहले शरणार्थियों से संबंधित इस शीर्ष पद पर रह चुके हैं. अब तक, इस पद पर ज्यादातर लोग यूरोप से रहे हैं.

बरहम सालेह ने 2018 से 2022 तक इराक के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया. इससे पहले वह 2009 से 2012 तक कुर्दिस्तान के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री थे. उन्हें सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान कुर्द आंदोलन में शामिल होने के आरोप में 1979 में गिरफ्तार किया गया था. बाद में वह ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने कार्डिफ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और लिवरपूल विश्वविद्यालय से सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की. वह सुलेमानी में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक के संस्थापक हैं.

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, दुनिया भर में 117 मिलियन से अधिक शरणार्थी हैं, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं. एजेंसी में 14,600 कर्मचारी हैं और यह 128 देशों में काम करती है. इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि शरणार्थी गंभीर समस्याओं के संगम का सामना कर रहे हैं, जिसमें बढ़ते विस्थापन, घटती फंडिंग और राजनीतिक उदासीनता शामिल है. फंडिंग की कमी के कारण 1.4 बिलियन डॉलर के आवश्यक कार्यक्रमों को निलंबित या स्थगित कर दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 11.6 मिलियन शरणार्थी और विस्थापित लोग UN की मदद से वंचित होने के खतरे में हैं.

पाकिस्तान से अफ़गान शरणार्थियों को निकाले जाने का ज़िक्र करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 1.9 मिलियन अफ़गानों को निकाल दिया गया है. वे अपने देश लौट गए हैं या उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन उन्हें जो वित्तीय सहायता मिलती है, वह इतनी कम है कि उससे खाने का खर्च भी मुश्किल से पूरा होता है. यह सामान्य जीवन में लौटने की उनकी कोशिशों को कमज़ोर कर रहा है.