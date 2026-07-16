/जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर पूर्व VC तंजीन फातिमा का रिएक्शन; जानें क्या कहा?

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Tazeen Fatma on Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है. इसको लेकर सियासत जारी है. इस बीच सपा के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की बीवी डॉ. तज़ीन फ़ातिमा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "हमें 15 दिन का समय दिया गया है." यह बात उन्होंने तब कही जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को परिसर में अनधिकृत निर्माण के लिए गिराने का नोटिस भेजा.
दरअसल, आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ 'बुलडोज़र एक्शन' होने वाला है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है. अथॉरिटी का दावा है कि ये 38 इमारतें बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी लिए बिना बनाई गई थीं. इसलिए, इन्हें गिराने का आदेश जारी किया गया है. अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन ढांचों को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है. अगर तय 15 दिनों के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है, तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद इन इमारतों को गिरा देगी.
जौहर यूनिवर्सिटी पर बवाल क्यों
जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा गांव में स्थित है. 2024 तक, यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है. लेकिन, जब यूनिवर्सिटी बनी थी, तब वह अथॉरिटी के दायरे में नहीं आती थी. 2024 में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग प्लान के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. जांच से पता चला कि 40 इमारतों में से सिर्फ़ दो के लिए ही बिल्डिंग प्लान मंज़ूर हुए थे, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना प्लान मंज़ूरी के बनाई गई थीं.
डीएम के आदेश पर बवाल
डीएम के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हैरानी जताई है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर DM कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है. वैसे नक्शा तो इस देश की किसी युनिवर्सिटी का पास नहीं है तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोज़र चला दोगे?"
इमरान प्रतापगढ़ी का हमला
उन्होंने आगे लिखा, "नक्शा तो इस देश के ज्यादातर DM ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सब को ज़मींदोज़ कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी एैसी ही युनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे जहॉं का नक्शा नहीं पास होगा. शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी."