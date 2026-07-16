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जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर पूर्व VC तंजीन फातिमा का रिएक्शन; जानें क्या कहा?

Tazeen Fatma on Bulldozer Action: आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ 'बुलडोज़र एक्शन' होने वाला है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है. इस आदेश के खिलाफ आजम खान की बीवी तंजीन फातिमा ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 16, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:11 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर पूर्व VC तंजीन फातिमा का रिएक्शन; जानें क्या कहा?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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