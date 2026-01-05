कौन हैं इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धा हजरत अली, जिनके जन्मदिन पर CM योगी और SC के पूर्व जज ने दी मुबारकबाद

Birthday Of Hazrat Ali: पैगंबर मोहम्मद (स.) के दामाद हजरत अली का जन्मदिन इस वर्ष 3 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया गया. इस दिन को खासकर शिया समुदाय के लोग महफिल और मजलिस का आयोजन करते हैं. हजरत अली को उनकी बहादुरी, ईमानदारी और सब्र के लिए जाना जाता है. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुबारकबाद दी.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने हजरत अली के जन्मदिन पर मुबारकबाद दी. न्यायाधीश मार्केंडेय ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हजरत अली के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद दिया. साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हजरत अली के जन्मदिन की मुबारकबाद दी. बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अली डे नाम से एक विशाल आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई धर्मों के लोग भी शामिल हुए.

कौन हैं हजरत अली?

हजरत अली मौजूदा सऊदी के मक्का में स्थित काबा में 600 ईस्वी में पैदा हुए. उनका पूरा नाम हजरत अली इब्न अबी तालिब है. इस्लामिक इतिहास में वह एक महान और प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं. हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे. खास बात यह है कि हजरत अली पैगंबर मोहम्मद (स.) के दामाद हैं. हजरत अली की शादी पैगंबर मोहम्मद (स.) की बेटी हजरत फातिमा (अ.) हुई. उन्होंने इस्लाम के प्रमुख जंगों में हिस्सा लिया. जैसे, जंगे बद्र, उहुद, खंदक और खैबर.

हजरत अली की शहादत कैसे हुई?

नमाज के दौरान हजरत अली को शहीद कर दिया गया. 661 ईस्वी में रमजान के महीने में इराक के कूफा में नमाज के दौरान उन पर तलवार से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया गया. उन्हें इराक के नजफ में दफनाया गया, जो कर्बला से लगभग 100 किलोमीटर दूर है.