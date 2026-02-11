Advertisement
14 फरवरी को AIMIM मनाएगी 'दारुस्सलाम दिवस'; औरंगाबाद से हैदराबाद तक होगी मेगा रैली

AIMIM Celebrate Darussalam Day: ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पूर्व सांसद ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी को औरंगाबाद से हैदराबाद तक विशाल रैली निकालकर  'दारुस्सलाम दिवस' मनाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:59 PM IST

AIMIM Celebrate Darussalam Day: महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रतिनिधियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है. इस जीत के बाद AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का एक बड़ा ऐलान किया है. पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 14 फरवरी को 'दारुस्सलाम दिवस' ​​मनाया जाएगा. 

इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में मजलिस की सफलता, खासकर नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लीडरशिप के मार्गदर्शन का नतीजा है. उन्होंने कहा कि हम इस सफलता के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को धन्यवाद देने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि काफिला औरंगाबाद से निकलेगा और तय रास्ते से हैदराबाद पहुंचेगा. रास्ते में अलग-अलग जगहों पर छोटे-छोटे स्टॉप भी लिए जाएंगे. इम्तियाज जलील ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और 14 फरवरी को 'दारुस्सलाम दिवस' को उत्साह के साथ मनाएं.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हाल ही में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए हैं. इस चुनाव में AIMIM के प्रतिनिधियों ने शानदार प्रदर्शन किया और नगर पालिका के 125 सीटों पर AIMIM के प्रतिनिधियों ने जीत हासिल की. इस चुनाव के बाद देश भर में AIMIM की राजनीतिक ताकत और वोटरों का AIMIM की ओर बढ़ते रुझान पर चर्चाएं हुईं. 

महाराष्ट्र चुनाव के बाद AIMIM ने उत्तर प्रदेश और बांगाल में भी आगामी चुनावों में मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है. AIMIM बंगाल की आगामी विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी (जनता उन्नयन पार्टी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsAIMIM Celebrate Darussalam Dayminority newsToday News

