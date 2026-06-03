नासिक TCS केस में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का कैसे आया नाम? चार्जशीट में बड़ा खुलासा

Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक के चर्चित TCS ऑफिस से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक परिवर्तन मामले में पुलिस की पहली चार्जशीट में अब पूर्व AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का नाम आया है. लेकिन चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के दौरान उनका जिक्र दर्ज किया है. नासिक पुलिस ने 22 मई को इस मामले से जुड़ी कुल 9 एफआईआर में से पहली एफआईआर की करीब 3500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की. यह मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. एफआईआर में रेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और SC/ST Act की धाराएं लगाई गई हैं.

इस केस में TCS कर्मचारी दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, निदा खान और AIMIM कॉरपोरेटर मतीन पटेल को आरोपी बनाया गया है. पुलिस का दावा है कि मामले की जांच के दौरान कई तकनीकी और गोपनीय जानकारियां सामने आईं, जिनसे यह पता चला कि आरोपी निदा खान को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की गई.

इम्तियाज जलील की भूमिका पर सवाल

चार्जशीट के मुताबिक, जब निदा खान फरार थीं और उनकी अग्रिम जमानत याचिका नासिक कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, तब AIMIM कॉरपोरेटर मतीन पटेल ने उन्हें कथित तौर पर पनाह दी. पुलिस का कहना है कि मतीन पटेल ने जानबूझकर निदा खान की लोकेशन छिपाने और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने में मदद की. जांच एजेंसियों ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और अन्य गोपनीय इनपुट के आधार पर यह दावा किया है कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे. इसी दौरान पूछताछ में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम भी सामने आया. लेकिन फिलहाल पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि उनकी भूमिका क्या थी या उनसे औपचारिक पूछताछ की गई है या नहीं.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, TCS ऑफिस से जुड़े कुछ लोगों ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया और धार्मिक परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले की कानूनी प्रक्रिया और तेज हो सकती है. पुलिस का कहना है कि बाकी एफआईआर से जुड़ी जांच भी जारी है और आने वाले समय में और दस्तावेज अदालत में पेश किए जा सकते हैं.