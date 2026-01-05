चार साल बाद जेल से बाहर आएंगे पूर्व सांसद रिजवान जहीर, MP-MLA कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Advertisement
Rizwan Zaheer Bail Granted: बलरामपुर में एक फर्जी जमानत मामले में, MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक रिजवान जहीर को जमानत दे दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:31 AM IST

बलरामपुर न्यूज: पूर्व सांसद रिजवान जहीर को एक फर्जी जमानत मामले में MP-MLA स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सभी तथ्यों और दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और पुलिस के बर्ताव के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की. इस फैसले से रिजवान जहीर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जो चार साल से जेल में थे. उनके समर्थक इसे एक बड़ी कानूनी जीत मान रहे हैं.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि जिन जमानतियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था, उन्होंने पहले ही अपनी जमानत वापस ले ली थी।. इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर पूर्व विधायक को फंसाया और उनके खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया. वकीलों ने कहा कि यह कार्रवाई तथ्यों के विपरीत और दुर्भावनापूर्ण थी. वहीं, पुलिस कथित फर्जी जमानतियों और रिजवान जहीर के बीच किसी भी आपराधिक साजिश को साबित नहीं कर पाई. इसके बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत दे दी.

दरअसल,  पुलिस ने आरोप लगाया था कि एक गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने रोज़ अली और मुहर्रम अली को जमानती के तौर पर पेश किया था, जिनके पते वेरिफिकेशन के दौरान कथित तौर पर फर्जी पाए गए थे. इसी आधार पर पुलिस ने जासूसी और साजिश का मामला दर्ज किया और पूर्व विधायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. यह मामला ललिया पुलिस स्टेशन इलाके का है.

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी चार साल से हिरासत में है और इस दौरान पुलिस उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है. कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनकी रिहाई की खबर सुनकर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. हालांकि, रिजवान ज़हीर के करीबी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है. अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. माना जा रहा है कि तबीयत ठीक होने के बाद वह अपने निर्वाचन क्षेत्र लौटकर लोगों से मिलेंगे.

Salaam Tv Digital Team

balrampur newsRizwan Zaheer Bail Granted

चार साल बाद जेल से बाहर आएंगे पूर्व सांसद रिजवान जहीर, MP-MLA कोर्ट से मिली राहत
