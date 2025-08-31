बुलडोजर कार्रवाई पर ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कह दी बड़ी बातें; SC दे चुका है कई निर्देश

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के जरिए अनियंत्रित तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद देश भर के कई राज्यों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इसे न्याय का प्रतीक बना दिया गया है. जबकि न्याय देने का अधिकार कोर्ट का है. इसी कड़ी में ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने एक बयान में अधिकारियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को अनदेखा करने पर सवाल खड़े किए हैं.

दरअसल, ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर बीते 27 अगस्त को नई दिल्ली में "कंप्लीट जस्टिस: द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 75" पुस्तक के विमोचन के मौके पर अपने भाषण के दौरान इन चीजों पर बात की.

उनसे किसी दर्शक ने पूछा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कार्रवाई जारी है. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए गए आदेशों को लागू करने में ढ़िलाई बरती जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों के जरिए मुल्जिम व्यक्ति के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है.

डॉ. एस. मुरलीधर ने इन कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनियंत्रित बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कई निर्देश दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पर नजर रखनी चाहिए कि इन निर्देशों को अमल में लाया जा रहा है या नहीं ? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लगातार परमादेश का इस्तेमाल करना चाहिए कि अधिकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं ?

इसके साथ ही डॉ. एस. मुरलीधर ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर बुलडोजर चलाने की घटना को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई, लेकिन उन्हें सही समय से सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है.