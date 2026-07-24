/दिल्ली जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी ने कोर्ट में किया सरेंडर

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नई दिल्ली: दिल्ली की मशहूर और तारीखी जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने 19 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मुक़दमे में शुक्रवार को मुज़फ्फरनगर की एक अदालत के सामने सरेंडर कर दिया. हालांकि, चीफ जुडिसिअल मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने 20,000 रुपये की दो जमानत की रकम जमा करने के बाद उन्हें जमानत दे दी.
गौरतलब है कि इस मामले में बार-बार अदालत के सामने पेश होने में नाकाम रहने की वजह से इमाम बुखारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था. सरकारी वकील केसी मौर्य ने बताया कि इमाम बुखारी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ खतौली पुलिस स्टेशन में 10 अप्रैल, 2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बुखारी मुबैयना तौर पर हेलीकॉप्टर से खतौली पहुंचे थे, और बिना इज़ाज़त के एक एक अवामी जलसे को खिताब किया था, जिससे आदर्श आचार संहिता की खिलाफवर्जी हुई थी. मौर्य ने कहा कि पुलिस ने कथित उल्लंघन के बाद मामला दर्ज किया था, और बुखारी बार-बार समन और जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में नाकम रहे थे.
गौरतलब है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम यानी सरकरी तौर पर मुक़र्रर इमाम बुखारी इमाम कम और एक सियासी आदमी ज्यादा थे. वो अकसर चुनावों के पहले पार्टी विशेष की हिमायत में वोट करने और न करने के लिए मुसलमानों से अपील करते थे. कई बार वो चुनाव प्रचार भी करने जाते थे. इसके लिए उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था.
2024 में शाही इमाम के ओहदे से रिटायर होने के बाद उनके बेटे को सैयद उसामा शाबान बुखारी को जामा मस्जिद का शाही इमाम बनाया गया था. ये रिवाज गुजिश्ता 400 सालों से चली आ रही है, जिसमें ये ओहदा बुखारी परिवार के पास ही रहा है. किसी ने भी आज तक इस ओहदे के लिए उनके खानदान के लोगों को चुनौती पेश नहीं की है.