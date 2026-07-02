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उर्दू भाषा को लेकर BJP के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया चौंकाने वाला बयान, जानें पूरा मामला

Murli Manohar Joshi on Urdu: देश में अक्सर उर्दू को लेकर बहस होती रहती है और यह दावा किया जाता है कि यह एक विदेशी भाषा है. इन विवादों के बीच पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 02, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:05 PM IST
उर्दू भाषा को लेकर BJP के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया चौंकाने वाला बयान, जानें पूरा मामला
Image Credit: Murli Manohar Joshi on UrduSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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