/उर्दू भाषा को लेकर BJP के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया चौंकाने वाला बयान, जानें पूरा मामला

एक जनसभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा, "उर्दू हमारे देश की भाषा है. यह बाहर से नहीं आई है." उन्होंने आगे कहा कि वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्र सरकार चाहती थी कि मुसलमान अरबी के बजाय उर्दू में कुरान पढ़ें. मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए जोशी ने कहा कि भारतीय इतिहास के पुराने संस्करणों में कई गलतियां थीं. उन्होंने दावा किया कि वेदों की गलत व्याख्या की गई थी, जिसमें मांस खाने का समर्थन करने की बात कही गई थी और आर्यों को गलत तरीके से भारत के बाहर से आए प्रवासी के रूप में बताया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने प्राचीन सरस्वती नदी के बारे में सबूत पेश किए थे.