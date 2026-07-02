/उर्दू भाषा को लेकर BJP के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया चौंकाने वाला बयान, जानें पूरा मामला

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Murli Manohar Joshi on Urdu: देश में दक्षिणपंथी सोच वाले लोग उर्दू को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने उर्दू भाषा बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उर्दू एक भारतीय भाषा है और इसकी उत्पत्ति देश के बाहर नहीं हुई थी. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के दौरान किए गए शिक्षा सुधारों को भी याद किया.
एक जनसभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा, "उर्दू हमारे देश की भाषा है. यह बाहर से नहीं आई है." उन्होंने आगे कहा कि वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्र सरकार चाहती थी कि मुसलमान अरबी के बजाय उर्दू में कुरान पढ़ें. मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए जोशी ने कहा कि भारतीय इतिहास के पुराने संस्करणों में कई गलतियां थीं. उन्होंने दावा किया कि वेदों की गलत व्याख्या की गई थी, जिसमें मांस खाने का समर्थन करने की बात कही गई थी और आर्यों को गलत तरीके से भारत के बाहर से आए प्रवासी के रूप में बताया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने प्राचीन सरस्वती नदी के बारे में सबूत पेश किए थे.
बांग्लादेश को लेकर क्या कहा?
जोशी ने यह भी बताया कि भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. उन्होंने सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताया और कहा कि आखिरकार सिर्फ एक ही धर्म है. आदि शंकराचार्य से जुड़े गांव का जिक्र करते हुए, जोशी ने दावा किया कि वहां की अधिकांश जमीन ईसाइयों के पास है और उन्होंने भारतीय व्यापारियों से उस गांव में जमीन खरीदने का आग्रह किया. मक्का और वेटिकन सिटी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के गांव को भी इसी तरह अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखनी चाहिए.