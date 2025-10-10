Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2955485
Zee SalaamIndian Muslim

Pakistan का Afghanistan पर हमला करना बेहद खतरनाक: पूर्व US Envoy की वॉर्निंग

Pakistan News: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है. सरकार ने राजधानी काबुल में धमाकों की जानकारी दी थी. जिसके बाद अब  अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व विशेष दूत ज़लमय खलीलजाद का बयान आया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 10, 2025, 10:12 AM IST

Trending Photos

Pakistan का Afghanistan पर हमला करना बेहद खतरनाक: पूर्व US Envoy की वॉर्निंग

Pakistan News: अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व विशेष दूत ज़लमय खलीलजाद ने पाकिस्तान के जरिए काबुल में किए गए हमलों को एक बड़ी और खतरनाक डेवलपमेंट बताया है. उन्होंने वॉर्निंग दी कि यह हालात दोनों देशों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं.

खलीलज़ाद ने क्या कहा?

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए खलीलजाद ने कहा कि मिलिट्री कार्रवाई समाधान नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत की अपील की ताकि दोनों ओर मौजूद आतंकी ठिकानों से निपटा जा सके.

उन्होंने लिखा,"आज पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान की राजधानी पर किए गए हमले एक बड़ी बढ़ोतरी हैं और ये गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं. हाल के दिनों में, तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में आईएसआईएस के खिलाफ सक्रिय रहे हैं और उन्होंने उसके कई नेताओं को मार गिराया है. पाकिस्तान ने लापरवाही से आईएसआईएस के आतंकियों का समर्थन किया है, न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ बल्कि अपने बलूच विद्रोह के खिलाफ भी, दूसरी ओर, अफगान तालिबान ने टीटीपी के प्रति नरमी दिखाई है."

Add Zee News as a Preferred Source

खलीलजाद ने आगे कहा, "पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य बढ़ोतरी कोई हल नहीं है. इससे सिर्फ दोनों देशों में मौत और तबाही बढ़ेगी. काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत एक बेहतर रास्ता है."

अफगानिस्तान सरकार ने दी थी जानकारी

इससे पहले गुरुवार देर रात अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने बताया था कि *काबुल शहर में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, लेकिन अब तक किसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है. उन्होंने कहा, "काबुल में धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. जांच जारी है और अब तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PakistanPakistan Newsmuslim news

Trending news

mumbai crime branch news
बाबा सिद्दीकी की तरह जीशान की हत्या करने की साजिश, आरोपी नौशाद को लेकर हुए कई खुलासे
ECI
नहीं है Voter ID? इन 12 दस्तावेज से डालें वोट; पर्दा-नशीन औरतों के लिए खास इंतेजाम
Pakistan
Pakistan का Afghanistan पर हमला करना बेहद खतरनाक: पूर्व US Envoy की वॉर्निंग
madhya pradesh news
RSS प्रचारक से भिड़ंत के बाद दो समुदायों के बीच पथराव, इलाके में फैला तनाव
Asaduddin Owaisi
वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Gandhinagar bulldozer Action News
Gujarat: I Love Muhammad पर हुई थी हिंसा;618 अवैध निर्माण चिन्हित,186 पर चला बुलडोजर
Waqf
Waqf Property Registration: SC में ओवैसी की याचिका, तारीख बढ़ाने के लिए दी बड़ी दलील
Israel Hamas War
America Israel में क्यों भेज रहा है अपने 200 सैनिक, क्या है असली मकसद?
UP News
यूपी में मुतवल्लियों की बढ़ी टेंशन, वक्फ संपत्ति पंजीकरण की अंतिम तारीख पास!
UP News
बीजेपी के कसीदे पढ़ने पर बर्क का मायावती पर तंज, 'BSP की कथनी और करनी में फर्क'