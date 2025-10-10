Pakistan का Afghanistan पर हमला करना बेहद खतरनाक: पूर्व US Envoy की वॉर्निंग

Pakistan News: अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व विशेष दूत ज़लमय खलीलजाद ने पाकिस्तान के जरिए काबुल में किए गए हमलों को एक बड़ी और खतरनाक डेवलपमेंट बताया है. उन्होंने वॉर्निंग दी कि यह हालात दोनों देशों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं.

खलीलज़ाद ने क्या कहा?

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए खलीलजाद ने कहा कि मिलिट्री कार्रवाई समाधान नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत की अपील की ताकि दोनों ओर मौजूद आतंकी ठिकानों से निपटा जा सके.

उन्होंने लिखा,"आज पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान की राजधानी पर किए गए हमले एक बड़ी बढ़ोतरी हैं और ये गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं. हाल के दिनों में, तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में आईएसआईएस के खिलाफ सक्रिय रहे हैं और उन्होंने उसके कई नेताओं को मार गिराया है. पाकिस्तान ने लापरवाही से आईएसआईएस के आतंकियों का समर्थन किया है, न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ बल्कि अपने बलूच विद्रोह के खिलाफ भी, दूसरी ओर, अफगान तालिबान ने टीटीपी के प्रति नरमी दिखाई है."

Add Zee News as a Preferred Source

खलीलजाद ने आगे कहा, "पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य बढ़ोतरी कोई हल नहीं है. इससे सिर्फ दोनों देशों में मौत और तबाही बढ़ेगी. काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत एक बेहतर रास्ता है."

अफगानिस्तान सरकार ने दी थी जानकारी

इससे पहले गुरुवार देर रात अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने बताया था कि *काबुल शहर में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, लेकिन अब तक किसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है. उन्होंने कहा, "काबुल में धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. जांच जारी है और अब तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है."