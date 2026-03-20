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Zee SalaamIndian Muslimकटिहार के सोहेल समेत 4 मुस्लिम नौजवान गज्बा-ए-हिंद की साजिश रचने के इलज़ाम में गिरफ्तार

कटिहार के सोहेल समेत 4 मुस्लिम नौजवान 'गज्बा-ए-हिंद' की साजिश रचने के इलज़ाम में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में आतंकी गतिविधियों को कथित साजिश रचने के आरोप में बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी नवाबगंज के रहने वाले मोहम्मद सोहेल समेत उत्तर प्रदेश के सोनू और कलाम, मुंबई के मोहम्मद हम्माद और भुवनेश्वर के शेख इमरान को गिरफ्तार किया है. 

 

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:43 AM IST

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कटिहार के सोहेल समेत 4 मुस्लिम नौजवान 'गज्बा-ए-हिंद' की साजिश रचने के इलज़ाम में गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार के कटिहार जिले के मोहम्मद सोहेल समेत चार अलग- अलग जगहों से चार मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का इलज़ाम है कि चारों युवक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे जहाँ कट्टर विचार धारा के प्रचार के  साथ हथियार और विस्फोटक जुटाने के लिए क्रॉड फंडिंग पर चर्चा की जाती है. सीधे- सीधे कहें तो पुलिस का आरोप है कि ये चारों मिलकर गज्बा-ए-हिंद की साजिश रच रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है, वरना जरा सी चूक होती तो भारत गज्बा-ए-हिंद बन जाता!

सूत्रों के मुताबिक, जिन चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमे कटिहार जिला के मनिहारी नवाबगंज के रहने वाले मोहम्मद सोहेल के अलावा उत्तर प्रदेश के सोनू और कलाम, मुंबई के मोहम्मद हम्माद और भुवनेश्वर के शेख इमरान भी शामिल हैं. हालांकि, इनमें  मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है. वह मूल रूप से कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज बालू टोला का रहने वाला है. 

कुछ दिन पहले भी दिल्ली पुलिस की टीम सोहेल को देर रात मनिहारी थाना ले जाकर पूछताछ कर उसे छोड़ दिया था. फिर पुलिस ने उसे दिल्ली बुलाया था, जहां अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. सोहेल की गिरफ्तारी की खबर से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, और लोग पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. 

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सोहेल के मां अंगूरी खातून ने बताया कि सोहेल दसवीं क्लास तक पढ़ा है, और अपने पिता के साथ ही प्लंबर का काम करता था. बेटे के आतंकी गतिविधियों के बारे उन्हें कुछ जानकारी नहीं है. सूत्रों की माने तो सोहेल के सोशल मीडिया प्रोफाइल में कुछ ऐसे पोस्ट मिले  हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं.

 हालांकि, सोहेल के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि उसने सिर्फ उर्दू में कुछ पोस्ट शेयर किये हैं, जिनमें ईरान युद्ध, इसराइल , और पाकिस्तान के मशहूर विद्वान् डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियोज शामिल हैं. कुछ ऐसी बातें हैं, जो Google पर मौजूद हैं, जिनमें इस्लामिक मान्यताओं के किस्से-कहानी हैं. एक आम मुस्लमान अपनी धार्मिक रुचि के मुताबिक इन सब चीज़ों को पसंद या नापसंद कर सकता हैं. इससे कोई आतंकवादी गतिविधि या सुरक्षा एजेंसियों के गज़बा ए हिन्द की साजिश की पुष्टि नहीं होती है. 

 इसे भी पढ़ें: अंबेडकर जयंती में 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, धड़ाधड़ गिरफ्तारी; क्या बोले इलाके के मुसलमान?

 

 

 

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