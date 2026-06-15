/बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को बांग्लादेशी समझ बैठी पुलिस, AIMIM के दखल के बाद मिली रिहाई

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के वसई-विरार इलाके में पश्चिम बंगाल की चार मुस्लिम महिलाओं और दो बच्चों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था. इस घटना के बाद हंगामा मच गया. AIMIM नेताओं ने दखल दिया और सभी महिलाओं को पुलिस हिरासत से छुड़ाया. महिलाओं का दावा है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज़ हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया था. वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि संदेह के आधार पर चारों महिलाओं और दो बच्चों को हिरासत में लिया गया था.
परिवार का दावा है कि सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं. इसके बावजूद उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के सीनियर नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और सीनियर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. वारिस पठान ने अधिकारियों के सामने यह सवाल रखा कि जब संबंधित महिलाओं के पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं तो उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में क्यों रखा गया.
महिलाएं पहुंची ओवैसी के पार्टी के दफ्तर
इसके बाद पुलिस ने सभी दस्तावेजों की जांच की और संबंधित महिलाओं व बच्चों की पहचान का सत्यापन किया. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने पाया कि उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जा सके. इसके बाद सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद संबंधित महिलाएं वारिस पठान के कार्यालय पहुंचीं और उनका धन्यवाद किया. महिलाओं ने कहा कि कठिन समय में उन्हें सहयोग मिला और उनकी बात प्रशासन तक पहुंचाई गई. इस दौरान AIMIM कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि आम लोगों की समस्याओं को उठाना और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करना ही उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है. इसका असर कई बार उन भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ता है, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों पर, जो दूसरे राज्यों में काम, पढ़ाई या कारोबार के लिए जाते हैं. चूंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है और दोनों जगह बांग्ला भाषा बोली जाती है, इसलिए कई बार केवल भाषा या पहचान के आधार पर संदेह की नजर से देखा जाता है. इससे कुछ लोगों को पहचान साबित करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है.