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बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को बांग्लादेशी समझ बैठी पुलिस, AIMIM के दखल के बाद मिली रिहाई

Vasai Virar News: महाराष्ट्र के वसई-विरार में पश्चिम बंगाल की चार मुस्लिम महिलाओं और दो बच्चों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया. AIMIM नेताओं के हस्तक्षेप और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने सभी को रिहा कर दिया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 15, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:10 AM IST
बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को बांग्लादेशी समझ बैठी पुलिस, AIMIM के दखल के बाद मिली रिहाई

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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