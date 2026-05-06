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AMU के कर्मचारियों के साथ हो गया कांड; करोड़ों की ठगी से मचा हड़कंप

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से 300–400 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. फर्जी कंपनियों ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर पैसा लिया. पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज हुए हैं. आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में चिंता और गुस्सा बढ़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 06:45 PM IST

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AMU के कर्मचारियों के साथ हो गया कांड; करोड़ों की ठगी से मचा हड़कंप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कर्मचारियों के साथ 300 से 400 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है. इस घटना से लोग हैरत में है. करोड़ों रुपए की यह ठगी कर्मचारियों को अच्छा मुनाफा देने का लालच देकर की गई. इस घटना के बाद ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में तीन मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. 

तीन फर्जी कंपनियों शाहिना फाइनेंशियल एडवाइजर, साइना हॉलीडे और सायाना इन्वेस्टमेंट द्वारा AMU के कर्मचारियों से 300 से 400 करोड़ों रुपए की ठगी की गई. इस मामले की शिकायत AMU के पीड़ित कर्मचारियों ने मुकदमा दर्ज कराई है. शाहिना फाइनेंशियल एडवाइजर, साइना हॉलीडे और सायाना इन्वेस्टमेंट में AMU कर्मचारियों से रुपए लगाने के नाम पर की ठगी गई.

ठगी करने वाले कंपनी संचालकों के नाम जुनैद,अहमद और दीपक कुमार बताए गए हैं. इस मामले को लेकर अधिवक्ता साजिद अली का आरोप है कि ठगी करने वाले जुनैद और दीपक देश छोड़कर फरार हो गए हैं. बता दें कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की लैंड मार्क मॉल मैरिज रोड पर ये फर्जी कंपनी संचालित की जा रही थी. समाजसेवी और एडवोकेट साजिद अली ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के हैबिटेट सेंटर स्थित निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इस घटना का खुलासा किया है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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