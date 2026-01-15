Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3075543
Zee SalaamIndian MuslimTaj Mahal Urs 2026: शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री

Taj Mahal Urs 2026: शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री

Shahjahan Urs in Taj Mahal: ताजमहल में बादशाह शाहजहां की याद में तीन दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है. इस उर्स के मौके पर ताजमहल में तीन दिनों के लिए पर्यटकों को फ्री एंट्री दी जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:07 PM IST

Trending Photos

Taj Mahal Urs 2026: शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री

Shahjahan Urs in Taj Mahal: उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में बादशाह शाहजहां की याद में तीन दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है. बादशाह शाहजहाँ के 371 वें उर्स के मौके पर ताजमहल में 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ताजमहल में निशुल्क एंट्री दी जा रही है.  भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) की सुपरिंटेंडेंट स्मिता एस. कुमार ने मौखिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के दौरान सभी पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए 15 और 17 जनवरी को दोपहर दो बजे से सूर्यास्त तक ताजमहल में फ्री एंट्री है.

वहीं, हिंदूवादी संगठन ताजमहल में तीन दिवसीय उर्स को लेकर विरोध कर रहे हैं. हिंदूवादी संगठन ने ASI द्वारा ताजमहल में उर्स मनाने की इजाजत देने पर धर्मयुद्ध छेड़ने की चेतावनी दी. 

स्मिता एस. कुमार ने उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह फ्री रहेगा. शुक्रवार को ताजमहल साप्ताहिक बंदी के चलते केवल नमाजियों के लिए खुला रहेगा, जबकि नमाज के बाद दोपहर दो बजे से आम पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ने बताया कि 15 जनवरी से ताजमहल में उर्स की शुरुआत हो गई है. हर साल की तरह इस साल भी उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ताजमहल में उर्स को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई हैं. ताहिरउद्दीन ने कहा कि बादशाह शाहजहां अल्लाह के नेक बंदों में थे, इसी वजह से हर साल उनकी याद में उर्स का आयोजन किया जाता है. उन्होंने कहा कि उर्स को हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते हैं.

ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ताहिर ने बताया कि हर साल उर्स पर चढ़ने वाली चादर की लंबाई बढ़ा दी जाती है. यह सतरंगी हिंदुस्तानी चादर उर्स के मौके पर चढाई जाती है. यह सतरंगी चादर उर्स के अंतिम दिन 17 जनवरी को शाहजहाँ और मुमताज की कब्र पर चढाई जाएगी. अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ने कहा कि यह सतरंगी चादर किसी एक मजहब की नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों की सहभागिता और आस्था की प्रतीक मानी जाती है. यह सतरंगी चादर आपसी भाईचारा और सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है.

ताजमहल उर्स के मौके पर तीन दिन तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. उन्होंने कहा कि उर्स के अंतिम दिन सुबह कुल शरीफ, कुरानख्वानी और फातिहा पढ़ी जाएगी. इसके बाद पूरे दिन चादरपोशी और अन्य रस्म अदा होगी. सतरंगी चादर दक्षिणी गेट स्थित हनुमान मंदिर से धर्मगुरुओं की मौजूदगी में निकाली जाएगी और दक्षिणी गेट होते हुए मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की कब्र पर पेश की जाएगी. उर्स के दौरान सभी धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं. उर्स के तीनो दिन उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Shahjahan Urs in Taj Mahalminority newsToday News

Trending news

Shahjahan Urs in Taj Mahal
शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री
Shahjahan Urs in Taj Mahal
ताजमहल में उर्स को लेकर 'धर्म युद्ध' का ऐलान, हिंदू संगठनों ने दी खुली धमकी
Hyderabad News
हैदराबाद में 'जय श्री राम' के नारे के साथ भीड़ का हमला, मजार और कब्रों को तोड़ा
UP News
UP में मदरसों की मान्यता सस्पेंड, अब शिक्षकों की सैलरी पर संकट
US Iran Tension
ट्रंप के पक्के दोस्तों ने दिया दगा; ईरान पर हमले से पीछे हटा अमेरिका
Deputy Mayor Junaid Qazi
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से डिप्टी मेयर बने भारत के लाल जुनैद, इस राज्य से है नाता
Deoria news
देवरिया में दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, लगा संगीन इल्जाम
iran news
ईरान में इरफान सुल्तानी को नहीं होगी फांसी? ट्रंप के बयान से बढ़ा सस्पेंस
nuh news
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसी को मिली जमानत, पुलिस अफसरों को कारण बताओ नोटिस
Mathura News
मथुरा पुलिस ने किस जुर्म में मोहम्मद साद का किया हाफ-एनकाउंटर? जानें पूरा मामला