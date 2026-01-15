Taj Mahal Urs 2026: शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री

Shahjahan Urs in Taj Mahal: उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में बादशाह शाहजहां की याद में तीन दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है. बादशाह शाहजहाँ के 371 वें उर्स के मौके पर ताजमहल में 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ताजमहल में निशुल्क एंट्री दी जा रही है. भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) की सुपरिंटेंडेंट स्मिता एस. कुमार ने मौखिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के दौरान सभी पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए 15 और 17 जनवरी को दोपहर दो बजे से सूर्यास्त तक ताजमहल में फ्री एंट्री है.

वहीं, हिंदूवादी संगठन ताजमहल में तीन दिवसीय उर्स को लेकर विरोध कर रहे हैं. हिंदूवादी संगठन ने ASI द्वारा ताजमहल में उर्स मनाने की इजाजत देने पर धर्मयुद्ध छेड़ने की चेतावनी दी.

स्मिता एस. कुमार ने उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह फ्री रहेगा. शुक्रवार को ताजमहल साप्ताहिक बंदी के चलते केवल नमाजियों के लिए खुला रहेगा, जबकि नमाज के बाद दोपहर दो बजे से आम पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा.

ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ने बताया कि 15 जनवरी से ताजमहल में उर्स की शुरुआत हो गई है. हर साल की तरह इस साल भी उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ताजमहल में उर्स को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई हैं. ताहिरउद्दीन ने कहा कि बादशाह शाहजहां अल्लाह के नेक बंदों में थे, इसी वजह से हर साल उनकी याद में उर्स का आयोजन किया जाता है. उन्होंने कहा कि उर्स को हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते हैं.

ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ताहिर ने बताया कि हर साल उर्स पर चढ़ने वाली चादर की लंबाई बढ़ा दी जाती है. यह सतरंगी हिंदुस्तानी चादर उर्स के मौके पर चढाई जाती है. यह सतरंगी चादर उर्स के अंतिम दिन 17 जनवरी को शाहजहाँ और मुमताज की कब्र पर चढाई जाएगी. अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ने कहा कि यह सतरंगी चादर किसी एक मजहब की नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों की सहभागिता और आस्था की प्रतीक मानी जाती है. यह सतरंगी चादर आपसी भाईचारा और सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है.

ताजमहल उर्स के मौके पर तीन दिन तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. उन्होंने कहा कि उर्स के अंतिम दिन सुबह कुल शरीफ, कुरानख्वानी और फातिहा पढ़ी जाएगी. इसके बाद पूरे दिन चादरपोशी और अन्य रस्म अदा होगी. सतरंगी चादर दक्षिणी गेट स्थित हनुमान मंदिर से धर्मगुरुओं की मौजूदगी में निकाली जाएगी और दक्षिणी गेट होते हुए मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज की कब्र पर पेश की जाएगी. उर्स के दौरान सभी धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं. उर्स के तीनो दिन उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है