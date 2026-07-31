/कमाल मौला मस्जिद से सटी जमीन पर होगी जुमे की नमाज़, SC के निर्देश पर प्रशासन कर रहा तैयारी

राज्य चुनें
Dhar Bhojshala Dispute: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित कमाल मौला मस्जिद को देवी सरस्वती मंदिर बताते हुए संबंधित मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दिया. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारी कमल मौला परिसर से सटी ज़मीन के एक हिस्से पर शुक्रवार (31 जुलाई) की जुमे की नमाज़ के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं. धार के तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने मिडिया से बातचीत करते हुए कहा, "कल रात भारी बारिश हुई थी. हम आज नमाज़ के सिलसिले में यहाँ आए हैं. हालात और पानी जमा होने की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद, हम जल्द से जल्द ज़रूरी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा कि कुछ स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध हुआ है और प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है. तहसीलदार ने कहा, "उनकी (स्थानीय निवासियों की) तरफ़ से कुछ विरोध हुआ है. हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और इस मामले को जल्द ही सुलझा लेंगे." सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह विवादित धार कमल मौला मस्जिद से सटी ज़मीन का एक हिस्सा मुस्लिम बिरादरी के लोगों को जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आवंटित करे. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थल से सटी दरगाह की ज़मीन बताई जाने वाली खसरा नंबर 596 की पहचान करके वहाँ नमाज़ अदा करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करे.
14 जुलाई, 2026 के अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा, "मुस्लिम बिरादरी को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खसरा नंबर 596 वाली ज़मीन पर नमाज़ अदा करने की इजाजत दी जाए, जिसे दरगाह की ज़मीन बताया गया है." कोर्ट ने सूबे की सरकार को अपने आदेश का पालन करते हुए ज़रूरी इंतज़ाम करने का भी निर्देश दिया. इससे पहले दिन में, धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र तैयारियों और ज़रूरी इंतज़ामों का जायज़ा लिया जा सके.
निरीक्षण के बारे में बात करते हुए मीणा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, पुलिस और प्रशासन ने मुश्तरका तौर पर दौरा किया है. हम ज़रूरी इंतज़ामों के लिए एक रणनीति बनाएंगे. दो एंट्री-एग्जिट पॉइंट भी तैयार करने होंगे. हम ज़रूरी संसाधनों का आकलन कर रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक अर्ज़ी पर आया है. यह अर्ज़ी उन लंबित अपीलों के सिलसिले में थी जिनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कमाल मौला मस्जिद के मजहबी स्वरूप को भोजशाला (देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर) का स्वरूप बताया गया था.
आवेदकों ने जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए पास की एक जगह आवंटित करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई की अंतरिम व्यवस्था के तहत, अकदीतमंदों को विवादित परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर एक जगह पर प्रार्थना करनी पड़ती थी. कोर्ट ने गौर किया कि उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि खसरा नंबर 596 तक जाने के लिए एक स्वतंत्र रास्ता है और यह जगह इस काम के लिए उपयुक्त है.