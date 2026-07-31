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कमाल मौला मस्जिद से सटी जमीन पर होगी जुमे की नमाज़, SC के निर्देश पर प्रशासन कर रहा तैयारी

Dhar Bhojshala Dispute: धार के कमाल मौला मस्जिद-भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन जुमे की नमाज़ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है. कोर्ट ने खसरा नंबर 596 की जमीन पर दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज़ की इजाजत देने को कहा है. प्रशासन तैयारियों और सुरक्षा इंतज़ामों में जुटा हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:12 AM IST
कमाल मौला मस्जिद से सटी जमीन पर होगी जुमे की नमाज़, SC के निर्देश पर प्रशासन कर रहा तैयारी

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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