/कमाल मौला मस्जिद से सटी जमीन पर होगी जुमे की नमाज़, SC के निर्देश पर प्रशासन कर रहा तैयारी

उन्होंने आगे कहा कि कुछ स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध हुआ है और प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है. तहसीलदार ने कहा, "उनकी (स्थानीय निवासियों की) तरफ़ से कुछ विरोध हुआ है. हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और इस मामले को जल्द ही सुलझा लेंगे." सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह विवादित धार कमल मौला मस्जिद से सटी ज़मीन का एक हिस्सा मुस्लिम बिरादरी के लोगों को जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आवंटित करे. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थल से सटी दरगाह की ज़मीन बताई जाने वाली खसरा नंबर 596 की पहचान करके वहाँ नमाज़ अदा करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करे.