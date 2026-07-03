/पटना: कोतवाली थाना परिसर में नहीं होगी जुमे की नमाज़, प्रशासन और मस्जिद इंतज़ामिया का फैसला

प्रशासन के मुताबिक यह किसी मज़हबी रस्म या इबादत पर पाबंदी नहीं, बल्कि सिर्फ थाना परिसर के इस्तेमाल को लेकर लिया गया इंतज़ामी फैसला है. नमाज़ी पहले की तरह जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे, लेकिन थाना कैंपस में नमाज़ की इजाज़त नहीं होगी. बताया जा रहा है कि इस मसले पर पुलिस प्रशासन, मस्जिद इंतज़ामिया और संबंधित अफ़राद के बीच कई दौर की गुफ़्तगू हुई, जिसके बाद आपसी इत्तेफ़ाक़-ए-राय से यह फैसला अमल में लाया गया. प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का मकसद कानून-ओ-निज़ाम को बेहतर बनाए रखना, थाना परिसर में आने वाले फरियादियों की सहूलियत यक़ीनी करना और पुलिस के कामकाज को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है.