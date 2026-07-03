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पटना: कोतवाली थाना परिसर में नहीं होगी जुमे की नमाज़, प्रशासन और मस्जिद इंतज़ामिया का फैसला

Bihar News: पटना की ऐतिहासिक कोतवाली जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ को लेकर नया प्रशासनिक फैसला लिया गया है. अब थाना परिसर में नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन, मस्जिद इंतज़ामिया और स्थानीय लोगों की सहमति से लिया गया यह कदम थाना परिसर में व्यवस्था, सुरक्षा और सुचारु कामकाज बनाए रखने के लिए उठाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:15 PM IST
पटना: कोतवाली थाना परिसर में नहीं होगी जुमे की नमाज़, प्रशासन और मस्जिद इंतज़ामिया का फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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