/पटना: कोतवाली थाना परिसर में नहीं होगी जुमे की नमाज़, प्रशासन और मस्जिद इंतज़ामिया का फैसला

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Bihar News: राजधानी पटना की तारीख़ी कोतवाली जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. कोतवाली थाना इंतज़ामिया ने अब थाना परिसर में जुमा की नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी है. यह फैसला पुलिस प्रशासन, मस्जिद इंतज़ामिया और स्थानीय लोगों की आपसी रज़ामंदी के बाद लिया गया है.
दरअसल, हर जुमा बड़ी तादाद में नमाज़ी कोतवाली जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए पहुंचते हैं. मस्जिद में जगह कम पड़ने की सूरत में कुछ नमाज़ी कोतवाली थाना कैंपस में भी सफ़ बिछाकर नमाज़ अदा किया करते थे. कई बरसों से यह सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है.
प्रशासन का कहना है कि जुमा के दिन थाना परिसर में बड़ी तादाद में फरियादी, पीड़ित और मुकदमों के सिलसिले में आने वाले लोग मौजूद रहते हैं. ऐसे में नमाज़ के दौरान थाना परिसर में आवाजाही प्रभावित होती है और पुलिस के रोज़मर्रा के कामकाज के साथ-साथ फरियादियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
प्रशासन के मुताबिक यह किसी मज़हबी रस्म या इबादत पर पाबंदी नहीं, बल्कि सिर्फ थाना परिसर के इस्तेमाल को लेकर लिया गया इंतज़ामी फैसला है. नमाज़ी पहले की तरह जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे, लेकिन थाना कैंपस में नमाज़ की इजाज़त नहीं होगी. बताया जा रहा है कि इस मसले पर पुलिस प्रशासन, मस्जिद इंतज़ामिया और संबंधित अफ़राद के बीच कई दौर की गुफ़्तगू हुई, जिसके बाद आपसी इत्तेफ़ाक़-ए-राय से यह फैसला अमल में लाया गया. प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का मकसद कानून-ओ-निज़ाम को बेहतर बनाए रखना, थाना परिसर में आने वाले फरियादियों की सहूलियत यक़ीनी करना और पुलिस के कामकाज को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है.
फिलहाल प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि जुमा के दिन कोतवाली थाना परिसर में किसी भी सूरत में नमाज़ अदा नहीं की जाएगी. वहीं, मस्जिद इंतज़ामिया से भी अपील की गई है कि नमाज़ियों को इस फैसले से आगाह किया जाए, ताकि अमन-ओ-अमान कायम रहे और किसी तरह की अफ़रातफ़री की नौबत पैदा न हो.