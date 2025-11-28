हिंदू संगठन के चेतावनी के बाद संजौली मस्जिद में नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज, जानें हाईकोर्ट में आज क्या हुआ

Sanjauli Masjid News: संजौली मस्जिद के आसपास चल रहा हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यह 2024 से चल रहा है. शुरुआत में हिंदू संगठनों के सदस्य मस्जिद की चौथी मंजिल को लेकर विरोध कर रहे थे. इसके बाद मस्जिद कमिटी ने दो मंजिलें गिरा दीं. इस बीच, निचली अदालत ने पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद भी हंगामा जारी रहा. हिंदू संगठनों ने पूरी मस्जिद गिराने की मांग की. हालांकि, मस्जिद कमिटी ने इसे वक्फ की ज़मीन बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज संजौली मस्जिद के गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. वक्फ बोर्ड की फाइल की गई पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी. लोअर कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर-कानूनी बताया था, जिसके बाद इसे गिराने की मांग उठी थी. लेकिन हिंदू संगठनों के सदस्यों ने पूरी मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए मस्जिद के बाहर डेरा डाल दिया है.

पिछले हफ्ते नमाज को लेकर हुआ था विवाद

पिछले हफ़्ते से हिंदू संगठनों के सदस्य संजौली मस्जिद में नमाज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी है कि अगर वहां नमाज़ पढ़ी गई तो वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद के आस-पास भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात कर दी. इसके अलावा, एक हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं ने पिछले शुक्रवार को लोगों को मस्जिद में घुसने से रोका और उसे गिराने की धमकी दी. अब इस जुमे से पहल हिंदू संगठन के लोगों ने शस्र पूजन किया और प्रशासन को धमकी दी कि इस बार मस्जिद में जुमे की नमाज न हो. इन धमकियों की वजह से संजौली मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

संजौली मस्जिद में नहीं पढ़ी गई नमाज

वहीं, संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद ने कहा कि आज मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी. इसी बीच रियासत अली नाम का एक आदमी आया और नमाज़ पढ़ी. उसने कहा कि नमाज़ पढ़ना उसका फ़र्ज़ है और कोई उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता. मामला कोर्ट में है और वह मस्जिद को गैर-कानूनी नहीं मानता. संजौली मस्जिद में नमाज़ के वक़्त सन्नाटा पसरा था.

हिंदू संगठन ने की थी ये अपील

हिंदू नेता विजय शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की. ​​हिंदू संघर्ष समिति ने कहा कि वे शुक्रवार को किसी भी मुस्लिम को नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेंगे. हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने साफ़ किया कि उन्होंने गेंद प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के पाले में डाल दी है. हिंदू संघर्ष समिति आज किसी को भी नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेगी. अगर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो शनिवार को ज़िला प्रशासन के साथ मीटिंग में यह मुद्दा उठाया जाएगा. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने न आकर आपसी सद्भाव बनाए रखें.