'अब्बाजान' से लेकर 'फातिहा' पढ़ने तक; गलती किसी और की भी हो तो मुस्लिमों को लपेट लेते हैं योगी?

UP CM Yogi Adityanath Hate Speech: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं. वहीं, अब उन्होंने 'कोडीन सिरप' मामले में इशारों-इशारों में मुसलमानों को गुनहगार बना दिया. हालांकि, इस मामले में एक भी आरोपी मुसलमान नहीं है. इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के विरोध में बयान दे चुके हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:47 PM IST

यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

UP CM Controversial Remarks: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ अक्सर अपने विवादित बयानों और एक समुदाय को टार्गेट करने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वह आम जनसभा से लेकर विधानसभा तक में मुसलमान, इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों और ऐतिहासिक बातों को लेकर विवादित बयान देते हैं. योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक सवाल के जबाव में कोडीन सिरप के मुद्दे पर आरोपियों को एक समुदाय विशेष के तौर पर कैटेगराइज्ड करने की कोशिस की. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में अभी तक किसी मुस्लिम आरोपी का नाम सामने नहीं आया है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडीन सिरप घोटाला और 'वंदे मातरम' को लेकर उपजे विवाद में विधानसभा में जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोडीन सिरप केस में अभी तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा. सीएम योगी ने हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा कि 'कोडीन सिरप' मामले में अभी तक कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया है. 

इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को नाम लिए बगैर एक समुदाय से जोड़ने की कोशिश की, जैसा की वह आमतौर करते रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई से आप लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई जब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी तो आपमें से कई लोग 'फातिहा' पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, लेकिन तब तक हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे. 

योगी आदित्यनाथ ने कब-कब दिया मुस्लिम विरोधी बयान

ऐसा पहली बार नहीं है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को पहले से अपराधी घोषित किया है. इससे पहले भी वह कई बार विवादित बयान दे चुके हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके सियासी करियर के दौरान, विशेष रूप से 2017 से पहले जब वे गोरखपुर से सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख थे, मुसलमानों के खिलाफ कई विवादित और भड़काऊ बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. इन बयानों का संबंध हिंदू-मुस्लिम रिश्तों, धर्मांतरण, तथाकथित लव जिहाद और सांप्रदायिक दंगों से रहा है, जिन्हें विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठन और कई मानवाधिकार संगठनों ने नफरत फैलाने वाला करार दिया. 

27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हिंदू नौजवान की मौत के बाद दिए गए उनके भाषण पर दंगे भड़काने के आरोप लगे. कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने उस समय बहुसंख्यकों को 'बदला' लेने के लिए उकसाया, जिसके बाद गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई और कई लोगों की जान चली गई. 2008 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 2017 में अभियोजन की मुकदमें की इजाजत नहीं मिली और 2022 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई.

मुस्लिब आबादी को लेकर किया विवादित दावा

7 सितंबर 2014 को नोएडा की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यकों की आबादी को दंगों से जोड़ दिया. योगी आदित्यानथा ने कहा कि जहां 10 से 20 फीसदी अल्पसंख्यक हैं वहां छिटपुट दंगे होते हैं, 20 से 35 फीसदी पर गंभीर दंगे और 35 फीसदी से ज्यादा होने पर गैर-मुस्लिमों के लिए जगह नहीं रहती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिए गए इस बयान को सांप्रदायिक करार दिया गया. इसके कुछ दिन बाद 31 अगस्त 2014 को एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों से शांति से रहने को कहा. उन्होंने कहा कि 'अगर ऐसा नहीं किया तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे.'

9 जून 2015 को वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विरोध पर टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानो को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि जो लोग योग से बचते हैं, उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए क्योंकि शिव सबसे बड़े योगी थे. इसी तरह 4 नवंबर 2015 को असहिष्णुता बहस के दौरान मशहूर एक्टर शाहरुख खान को लेकर दिया गया बयान भी विवादों में रहा. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, हाफिज सईद की भाषा बोलते हैं और अगर वह नहीं सुधरे तो बहुसंख्यक समुदाय उनकी फिल्मों का ऐसा विरोध करेगा कि वह सड़कों पर साधारण मुसलमानों की तरह घूमते फिरेंगे. 

विधानसभा चुनाव को बताया '80 बनाम 20' की लड़ाई

जुलाई 2016 में बस्ती में दिए गए एक बयान में योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा को भारत को ईसाई बनाने की साजिश से जोड़ दिया, जिसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानसिकता का उदाहरण बताया गया. मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी भाषा अपेक्षाकृत संयमित रही, लेकिन सितंबर 2021 में कुशीनगर में राशन वितरण को लेकर दिया गया 'अब्बा जान' वाला बयान विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला बताया. जनवरी 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने यूपी चुनाव को '80 बनाम 20' की लड़ाई बताया, जिसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में देखा गया और इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया. हालांकि, अभी तक कई कार्रवाई नहीं हुई. 

इसी तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में विवादित बयान दिया. इस मौके पर योगी ने था कि अगर कांग्रेस, सपा, बीएसपी को अली पर यकीन है तो हमें बजरंग बली पर यकीन है. उनके लिए अली हैं तो हमारे लिए बजरंग बली हैं.  योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2025 में गोरखपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में हलाल सर्टिफिकेशन से होने वाली कमाई को आतंकवाद और धर्मांतरण से जोड़ दिया. इस मौके पर योगी ने दावा किया कि 'पॉलिटिकल इस्लाम' से सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. 

Salaam Tv Digital Team

UP NewsYogi Adityanathmuslim news

