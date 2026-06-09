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Khan Sir Controversy: वक़्त ने करवट ली तो नाम भी बदल गया. कल तक जो ख़ान सर थे, आज फ़ैसल ख़ान बन गए। एक ही पल में जैसे पूरी दुनिया बदल गई. जिस शख्स को लोग कल तक दिलों में बसाते थे, आज उसी के लिए दिलों में दूरी पैदा हो गई। जो कभी सबके भले की सोचता था, आज शायद वही शख्स अपने बारे में सोचकर ख़ामोश होगा और सोचता होगा कि आख़िर एक पल में सब इतना कैसे बदल गया. हम बात कर रहे हैं पटना वाले ख़ान सर उर्फ फैसल ख़ान की.
पिछले दिनों ख़ान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फ़ायरिंग का मामला लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग कथित तौर पर ख़ान सर के कहने पर उनके गार्ड द्वारा की गई थी. इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया. हालांकि, अब तक ख़ान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसी बीच उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम फैसला लेते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
खान सर का असली नाम फैसल खान है और वो उत्तर प्रदेश के एक मामूली परिवार से ताल्लुक रखने वाले फैसल खान के 'खान सर' बनने का सफर उनके जद्दोजहद, बेहतरीन पढ़ाने का तरीका और यूट्यूब से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि फैसल खान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और Geography में MA किया है.
असल में ख़ान सर उन्होंने ये नाम ख़ुद नहीं रखा था. दरअसल वो शुरू में पटना की एक कोचिंग में टीचर थे. कोचिंग सेंटर के कहने पर उन्होंने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया. ख़ान सर के बैच में इतने ज़्यादा स्टूडेंट आते थे कि मालिक को इस बात का डर सताने लगा कि ख़ान सर नई कोचिंग न खोल लें. इसी डर से कोचिंग सेंटर के मालिक ने ख़ान सर से उनकी निजी जानकारी शेयर करने से मना कर रखा था. जब स्टूडेंट्स को उनका नाम नहीं पता था तो प्यार से उन्हें ख़ान सर कहने लगे.
आपको बता दें कि ख़ान सर ने पटना में 2010 में ख़ान GS रिसर्च सेंटर के नाम ने अपनी कोचिंग की शुरूआत की थी. बाद में, साल 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. उनके पढ़ाने का अंदाज़ स्टूडेंट्स को काफी पसंद आया जिससे उनकी मक़बूलियत पूरे मुल्क में फैल गई और उनके वीडियोज़ लाखों स्टूडेंट्स पहुंचने लगे..उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए तालीम को बहुत आसान बना दिया जिससे वो पूरे मुल्क की नज़रों में उनकी रेसपेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई... मौजूदा वक़्त में यह इंस्टीट्यूट 'खान ग्लोबल स्टडीज' के नाम से कई शहरों में कॉम्पटीटिव एग्मानिशेन की तैयारी करवाता है.
अब तक तो उन्होने तालीम हासिल करने के तरीके को बेहतर बनाया था अब उन्होंने आम आदमी की सहूलत के लिए भी सोचा और हेल्थकेयर की शुरूआत की.. उन्होंने 26 जनवरी 2026 में ख़ान हेल्थकेयर के नाम से अस्पताल शुरू किया. यह अस्पताल मआशी तौर पर से कमज़ोर तबक़े को बेहद कम और किफायती दर पर आलमी मयार पर मेडिकल सहूलियात फ़राहम करने के मक़सद से खोला गया है। उनका अस्पताल खोलने का मक़सद पैसा कमाना नहीं बल्कि आम लोगों को सहूलियात देना है.
अब तक सब ठीक चल रहा था लाख़ों बच्चों का मुस्तक़बिल बनाने में ख़ान सर सिर्फ़ एक हिंदुस्तानी बनकर काम कर रहे थे लेकिन नीट पेपर लीक ने ख़ान सर को मुसलमान यानि फैसल ख़ान बना दिया... ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन लाखों बच्चों का मुस्तक़बिल बहुत ही मामूली फीस में रौशन हो रहा था क्या अब उनकी ज़िंदगियों में अंधेरा नहीं हो जाएगा.
लेखक-मोहम्मद मुस्तफा