पिछले दिनों ख़ान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फ़ायरिंग का मामला लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग कथित तौर पर ख़ान सर के कहने पर उनके गार्ड द्वारा की गई थी. इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया. हालांकि, अब तक ख़ान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसी बीच उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम फैसला लेते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.