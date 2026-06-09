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Opinion: ख़ान सर से फ़ैसल ख़ान तक; फायरिंग केस के बाद कैसे बदला नैरेटिव?

Khan Sir Controversy: पटना के खान सर उर्फ फैसल खान के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में विवाद बढ़ा है. पुलिस ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई. खान सर का सफर यूट्यूब से शिक्षा क्षेत्र में सफलता तक रहा और लाखों छात्रों को प्रभावित किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:07 PM IST
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