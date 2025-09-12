Sambhal: नफरत के सौदागरों को लग सकती है मिर्ची; गणेश मेला कमेटी ने दरगाह पर चढ़ाई चादर!
Ganesh Chaturthi 2025: संभल में गणेश चतुर्थी पर हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां गणेश मेले में मंदिर से सटे मजार पर बहुसंख्यक समुदाय के जायरीन ने चादरपोशी की. इस दौरान उन्होंने देश में आपसी भाईचारा और अमन शांति की दुआ मांग की. जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:27 PM IST

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती नफरतों के बीच कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसने दुनिया के सामने आदर्श समाज की एक नजीर पेश की है. संभल जिले के चंदौसी में चल रहे गणेश चतुर्थी मेले से सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. जिसने सभी का दिल मोह लिया. 

दरअसल, गणेश चतुर्थी मेले में चल रहे धार्मिक कार्यकमों के बीच गणेश मेला कमेटी ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अर्श उल्लाह खान की मजार पर चादरपोशी की गई. मजार पर चादरपोशी के बाद हिंदुओं समुदाय के लोगों ने मजार पर सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए दुआ मांगी. गणेश चतुर्थी मेले के दौरान हिंदू समुदाय के जरिये मजार पर चादरपोशी की यह परंपरा लगभग 35 सालों से चली आ रही है.

बता दें, संभल जिले के चंदौसी में 20 दिनों तक गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जाता है. यहां के गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती है. मेले में होने वाले धार्मिक कार्यकमों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्साल लेते हैं. गणेश चतुर्थी पर मुस्लिम समुदाय के जरिये कई क्विंटल बूंदी का विशाल लड्डू गणेश मंदिर में भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है.

इस दौरान गणेश मेला कमेटी के सदस्य और बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अन्य लोग एक साथ मेला परिसर से सटी फकीर अर्श उल्लाह खान की मजार पर चादर चढ़ाते है. इसी क्रम में बीते गुरुवार को मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने हिंदू समुदाय के साथ ढोल नगाड़ों के साथ मजार पर पहुंचकर अर्श उल्लाह खान की मजार पर चादर पोशी कर आपसी सौहार्द और भाई चारे को मजबूत करने के लिए दुआएं मांगी. 

इस मौके पर मजार की इंतजामिया कमेटी ने मेला कमेटी और हिंदू समाज के संभ्रांत लोगों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और फिर पगड़ी बांध कर सम्मान से नवाजा. खास बात यह कि इस दौरान मजार पर पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखाई पड़े. मजार कमेटी ने पुलिस कर्मियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया.

मजार की इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी अशफाक भारती और वसीमुद्दीन ने बताया कि साल 1905 ई. में चंदौसी इलाके में प्लेग की महामारी फैली थी. इस महामारी में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी. इस महामारी के दौरान दौरान फकीर अर्श उल्लाह खान चंदौसी के इस इलाके में पहुंचे थे. बताते हैं कि उनकी दुआ के बाद चंदौसी में प्लेग का प्रकोप खत्म हो गया. जिसके बाद से अर्श उल्लाह खां का मान्यता बढ़ती गई. 

गणेश मेला के आयोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि पीर अर्श उल्लाह खान बाबा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए भी जाने जाते हैं. अर्श उल्लाह खान बाबा के साम्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किए गए कोशिसों के मद्देनजर पिछले 35 साल से गणेश मेले के दौरान मजार पर चादर पोशी की परंपरा चली आ रही है. अर्श उल्लाह खान की यह मजार गणेश चतुर्थी मेला परिसर से सटी हुई है.

Zee Salaam Web Desk

