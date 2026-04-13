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Zee SalaamIndian Muslimहर की पैड़ी पहुंचकर दर्जनों एक्स मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म; हुआ भारी बवाल

हर की पैड़ी पहुंचकर दर्जनों एक्स मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म; हुआ भारी बवाल

EX-Muslim Padyatra Controversy: इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले कथित एक्स मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश से एक्स मुस्लिम पदयात्रा लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर हिंदू धर्म अपनाया. इसको लेकर हर की पौड़ी की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा ने विरोध व्यक्त  किया और संबंधित एक्स मुस्लिमों और एक संत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:29 AM IST

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हर की पैड़ी पहुंचकर दर्जनों एक्स मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म; हुआ भारी बवाल

EX-Muslim Padyatra Controversy: उत्तर प्रदेश के गंगापुर बैराज से दर्जनों कथित एक्स मुस्लिम उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे और हर की पौड़ी घाट पर जाकर हिंदू धर्म अपनाया. हिंदू धर्म अपनाने वाले कथि एक्स मुस्लिमों ने मुस्लिम समुदाय की टोपी और बैनर लेकर हर की पैड़ी पहुंचने पर बवाल खड़ा हो गया है. हर की पौड़ी का देख रेख करने वाली गंगा सभा ने विरोध व्यक्त किया है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. 

हरिद्वार के हर की पौड़ी पर 'एक्स मुस्लिम यात्रा' के पहुंचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, गंगा सभा ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर कुछ लोग ब्रह्मकुंड तक पहुंचे, जिस पर संस्था ने कड़ी आपत्ति जताई है. गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां धार्मिक स्थल की मर्यादा को प्रभावित करने वाली हैं और इसके पीछे सनातन छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा हो सकती है. 

संस्था ने इस पूरे मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, साथ ही एक संत के खिलाफ भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है, गौरतलब है कि इससे पहले भी हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बैनर लगाए जाने को लेकर चर्चा रही है, ऐसे में यह मामला एक बार फिर धार्मिक आस्था और व्यवस्थाओं को लेकर बहस का विषय बन गया है.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 11 अप्रैल को कुछ कथित एक्स मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गंगापुर बैराज से एक्स मुस्लिम पदयात्रा आयोजित किया. यह यात्रा 12 अप्रैल को हर की पौड़ी घाट पहुंची, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा एक्स मुस्लिमों ने सह भागीता ली और इस्लाम से मोह भंग होने पर आज हिंदू धर्म अपनाया. यह यात्रा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकाली गई.

कथित एक्स मुस्लिम इमरोज आलम ने बताया कि इस पदयात्रा का उद्देश्य उन लोगों के अधिकारों और उनके संवैधानिक हकों पर चर्चा करना है, जो धर्म परिवर्तन या धर्म छोड़ने जैसे विषयों से जुड़े हैं. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भारत एक संवैधानिक देश है, जहाँ हर नागरिक को समान अधिकार, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है. हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार रखने और अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए." 

उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी भी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि समाज में किसी भी प्रकार की कट्टरता या अतिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग आपसी सम्मान और संविधान के दायरे में रहकर जीवन व्यतीत कर सकें, और वैसे तो ये कुरान- कुरान चिल्लायेंगे लेकिन जब फसेंगे तब हाथ में संविधान पकड़ लेंगे."

वहीं, कुलदीप विद्यार्थी ने बताया कि ये एक्स-मुस्लिमों की पदयात्रा निकली है और वे यहां पर आकर गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करके हिन्दू धर्म अपनाए हैं, अब ये लोग सनातन में शामिल हुए हैं, जिस व्यक्ति को जो विचारधारा अच्छी लगती वो उसे अपना सकता है, सब स्वतंत्र है इस देश में, हमारा सनातन एक लचीला धर्म है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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