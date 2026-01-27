उत्तरकाशी में गैर-हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री, फैसले के खिलाफ लोकल मुसलमानों ने कह दी ये बड़ी बात

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimउत्तरकाशी में गैर-हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री, फैसले के खिलाफ लोकल मुसलमानों ने कह दी ये बड़ी बात

Uttarkashi Muslim Ban: उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में गैर-हिंदुओं यानी मुसलमान, ईसाई और पारसी समुदाय के सदस्यों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. यह फैसला गंगोत्री मंदिर समिति ने लिया है. इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:56 PM IST

Uttarkashi Muslim Ban: उत्तराखंड के उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री धाम क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह फैसला गंगोत्री मंदिर समिति ने लिया है. इस फैसले पर उत्तरकाशी में रहने वाले मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि गंगोत्री मंदिर समिति ने आखिर इस प्रकार का फैसला क्यों लिया है? उन्होंने कहा कि गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले के बाद सभी धार्मिक स्थलों पर ऐसे फैसले लिए जाएंगे, जो गलत है.

वहीं, उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी तस्दीक खान नाम ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से रामलीला में भगवान राम की सेवा से जुड़ा हूं और भगवान राम का भक्त हूँ. तस्दीक खान ने कहा कि कोई मुस्लिम या गैर हिंदू आस्था से धाम में जा रहा है तो उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए. तस्दीक खान ने कहा कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं.

मुस्लिम समाज के साथ ही कोग्रेस पार्टी के नेता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत का कहना है कि मंदिर समिति का यह फैसला हास्यपद है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार है यह संविधान का उल्लंघन है.

गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत ने विरोध किया. उन्होंने इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया. उनका कहना है कि मुस्लिम देशों में गंगोत्री विधानसभा के सैकड़ो हिंदू युवक रोजगार कर रहे हैं, वहां हिंदू युवकों के साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता है. 

इस फैसले को लेकर गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गंगोत्री मंदिर समिति ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि गैर हिंदू हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं.

उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि गंगोत्री धाम की पवित्रता बनी रहे. उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं (मुस्लिम ,ईसाई पारसी) की प्रवेस पर रोक लगाई गई है. हालांकि इस फैसले में सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोगों पर रोक नहीं लगाई गई है. उन्होंने बताया कि जब गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे प्रवेश द्वार पर बड़े बैनर लगाए जाएंगे, जिसमें यह साफ लिखा जाएगा गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है.

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

