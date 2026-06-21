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वाराणसी के इस मस्जिद को लेकर आपस में क्यों भिड़ गए पाकिस्तान और भारत, जानें पूरा मामला

Ganj Shaheeda Mosque News: वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत गंज शहीदा मस्जिद को खाली करने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस की समय-सीमा समाप्त हो गई है. इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मस्जिद को लेकर चिंता जताई, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान को खारिज कर दिया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:44 AM IST
वाराणसी के इस मस्जिद को लेकर आपस में क्यों भिड़ गए पाकिस्तान और भारत, जानें पूरा मामला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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