/वाराणसी के इस मस्जिद को लेकर आपस में क्यों भिड़ गए पाकिस्तान और भारत, जानें पूरा मामला

कब बनी थी मस्जिद

वहीं, मस्जिद प्रबंधन ने रेलवे के दावे को खारिज किया है. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन का कहना है कि गंज शहीदा मस्जिद वर्ष 1034 ईस्वी की है और इसका जिक्र 1883-84 के बंदोबस्ती नक्शे में स्पष्ट रूप से दर्ज है. मस्जिद कमेटी दावा है कि काशी रेलवे स्टेशन का अस्तित्व 1887 में आया, इसलिए मस्जिद रेलवे से पहले की है. उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद उस समय मौजूद नहीं होती तो बंदोबस्ती नक्शे में उसका जिक्र नहीं होता. एसएम यासीन ने यह भी कहा, "जिस मुकदमे का हवाला रेलवे दे रहा है, वह मस्जिद को लेकर नहीं बल्कि पास की दूसरी जमीन से संबंधित था." यासीन के मुताबिक, मामला पैरवी न होने के कारण खारिज हुआ था, न कि अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित किया था. उन्होंने यह भी बताया कि साल 1967 में गंज शहीदा मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या-81 के रूप में दर्ज की गई थी. फिलहाल रेलवे और मस्जिद प्रबंधन अपने-अपने दावों पर कायम हैं.