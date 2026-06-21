/वाराणसी के इस मस्जिद को लेकर आपस में क्यों भिड़ गए पाकिस्तान और भारत, जानें पूरा मामला

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Varanasi News: वाराणसी में मौजूद गंज शहीदा मस्जिद को शहीद करने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया था. नोटिस की समय-सीमा आज समाप्त हो गई है. इस बीच गंज शहीदा मस्जिद पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़ा बयान दिया है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मस्जिद को गिराए जाने के मंडराते खतरे पर चिंता जताई है. भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बेबुनियाद और बेतुकी हैं. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेबुनियाद टिप्पणियों को भारत पूरी तरह से ख़ारिज करता है. वैसे भी, उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है."
जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला है. साथ ही आरोप लगाया कि ऐसे बयान पाकिस्तान की कट्टरता और नफरत फैलाने वाली नीतियों को दिखाते हैं.
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 20 जून वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र करते हुए भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर टिप्पणी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, उन्होंने कहा कि भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गिराए जाने और उन पर खतरा मंडराने को लेकर उन्हें गहरी चिंता है। उन्होंने वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का भी उल्लेख किया।
क्या है पूरा मामला
वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तार परियोजना को लेकर रेलवे प्रशासन ने 13 जून को गंज शहीदा मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर इसे रेलवे भूमि पर बना अवैध निर्माण बताते हुए 20 जून 2026 तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया था. नोटिस में कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद रेलवे प्रशासन किसी भी दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है. शुक्रवार को इस नोटिस की समय-सीमा समाप्त हो गई. किसी भी वक्क मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है. रेलवे प्रशासन का कहना है कि काशी रेलवे स्टेशन के पहले सर्कुलेटिंग एरिया के पास स्थित यह निर्माण स्टेशन के विस्तार और विकास कार्यों में बाधा बन रहा है. नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि मूल वाद संख्या 1174/1991 (अंजुमन इंतेजामिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) सिविल जज वाराणसी की अदालत में लंबित था, जिसे 28 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया. इसके आधार पर रेलवे ने निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है.
कब बनी थी मस्जिद
वहीं, मस्जिद प्रबंधन ने रेलवे के दावे को खारिज किया है. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन का कहना है कि गंज शहीदा मस्जिद वर्ष 1034 ईस्वी की है और इसका जिक्र 1883-84 के बंदोबस्ती नक्शे में स्पष्ट रूप से दर्ज है. मस्जिद कमेटी दावा है कि काशी रेलवे स्टेशन का अस्तित्व 1887 में आया, इसलिए मस्जिद रेलवे से पहले की है. उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद उस समय मौजूद नहीं होती तो बंदोबस्ती नक्शे में उसका जिक्र नहीं होता. एसएम यासीन ने यह भी कहा, "जिस मुकदमे का हवाला रेलवे दे रहा है, वह मस्जिद को लेकर नहीं बल्कि पास की दूसरी जमीन से संबंधित था." यासीन के मुताबिक, मामला पैरवी न होने के कारण खारिज हुआ था, न कि अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित किया था. उन्होंने यह भी बताया कि साल 1967 में गंज शहीदा मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या-81 के रूप में दर्ज की गई थी. फिलहाल रेलवे और मस्जिद प्रबंधन अपने-अपने दावों पर कायम हैं.