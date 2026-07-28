/शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 मुस्लिम कारोबारियों की मौत

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Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में गाज़ीपुर के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई. पुलिस और बचाव दलों ने फौरन क्षतिग्रस्त गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया. हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया, जिसे बाद में क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाने के बाद खुलवाया गया.
पुलिस के मुताबिक, परिवार शादी में शामिल होने के लिए गाजीपुर से बिजनौर जा रहा था. रास्ते में, गढ़मुक्तेश्वर के स्याना चौराहे के पास, अचानक सड़क पर एक गाय आ गई. शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्राइवर ने गाय से बचने की कोशिश की लेकिन कार पर से नियंत्रण खो दिया. बेकाबू गाड़ी दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही एक गाड़ी से ज़ोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सरफराज़ (45), अलफैसल (37) और अबरार (48) के रूप में हुई है.
दो भाईयों की मौत
खबरों के मुताबिक, मृतकों में दो भाई और एक करीबी रिश्तेदार शामिल थे. सात अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य किए गए. क्षतिग्रस्त गाड़ियों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद, क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाया गया, जिससे हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से बहाल हो सका.
हापुड़ के ASP ने क्या कहा?
हापुड़ के ASP ने बताया, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया था. आशंका है कि हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने अचानक सड़क पर आई गाय से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी. हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और दुर्घटना के सही कारण का पता लगाया जा रहा है." वहीं, सोमवार को जब तीनों मृतकों के शव उनके पैतृक स्थान पहुंचे तो इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. जिस घर में शादी की तैयारियां और खुशी का माहौल था, वहां अचानक मातम छा गया. परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग अंतिम सम्मान देने के लिए घर पर जमा हुए हैं.