/शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 मुस्लिम कारोबारियों की मौत

हापुड़ के ASP ने क्या कहा?

हापुड़ के ASP ने बताया, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया था. आशंका है कि हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने अचानक सड़क पर आई गाय से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी. हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और दुर्घटना के सही कारण का पता लगाया जा रहा है." वहीं, सोमवार को जब तीनों मृतकों के शव उनके पैतृक स्थान पहुंचे तो इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. जिस घर में शादी की तैयारियां और खुशी का माहौल था, वहां अचानक मातम छा गया. परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग अंतिम सम्मान देने के लिए घर पर जमा हुए हैं.