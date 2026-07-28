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शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 मुस्लिम कारोबारियों की मौत

Garhmukteshwar Road Accident: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक ही परिवार के तीन मुस्लिम व्यापारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई. सभी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हादसा ड्राइवर के गाड़ी पर से नियंत्रण खो देने के कारण हुआ.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:43 AM IST
शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 मुस्लिम कारोबारियों की मौत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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