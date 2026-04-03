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Zee SalaamIndian MuslimWatch: गैस डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम बुजुर्ग से कर रहा था बदतमीजी, तभी हिंदू शख्स ने सिखाया सबक

Watch: गैस डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम बुजुर्ग से कर रहा था बदतमीजी, तभी हिंदू शख्स ने सिखाया सबक

Gas Distributor Misbehavior: एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने कथित तौर पर एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया. इस घटना के दौरान एक हिंदू व्यक्ति ने बीच-बचाव किया और डिस्ट्रीब्यूटर के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उससे कहा कि वह बुज़ुर्ग व्यक्ति की उम्र का लिहाज़ करते हुए उनके साथ सम्मान से पेश आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:08 AM IST

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Watch: गैस डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम बुजुर्ग से कर रहा था बदतमीजी, तभी हिंदू शख्स ने सिखाया सबक

Viral News: देश भर में नफरत तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है. देश के भीतर मौजूद हिंदू संगठनों ने नफरत के इतने बीज बो दिए हैं कि अब यह गांवों और छोटे कस्बों तक भी पहुंच गई है. कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय को घोर तिरस्कार के अलावा किसी और नजर से देखने को तैयार ही नहीं हैं. इन हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के नरसंहार की मांग से लेकर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग तक, तरह-तरह के नारे लगाए हैं. इन हिंदू गुटों से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर खुलेआम नारे लगाते हैं और दावा करते हैं कि मुसलमानों के लिए सिर्फ़ दो ही जगहें हैं- पाकिस्तान या क़ब्रिस्तान. इसी माहौल के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने मोहम्मद दीपक की यादें ताजा कर दी हैं.

दरअसल, ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है. पूरे देश में लोग लंबी कतारों में खड़े होकर गैस लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन, गैस की सप्लाई अभी भी मुश्किल से मिल पा रही है. इसी हालात के बीच एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति अपना गैस सिलेंडर लेने के लिए वहां पहुंचा. उसी वक्त गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया. 

वायरल में वीडियो में क्या?
सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर का यह अपमानजनक रवैया इसलिए था क्योंकि वह बुज़ुर्ग व्यक्ति एक मुस्लिम था. इस मामले में दखल देते हुए, एक हिंदू व्यक्ति आगे आया और उसने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि वह उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़े ही घमंड से जवाब दिया. तब उस हिंदू व्यक्ति ने पलटकर कहा, "वह इतने बुज़ुर्ग हैं कि तुम्हारे पिता की उम्र के हैं; उनसे इज़्ज़त से बात करो." वहीं, डिस्ट्रीब्यूटर ने पासा पलट दिया और इसके बजाय उस बुज़ुर्ग पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद हिंदू शख्स ने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से कहा, "मैं ठीक तुम्हारे बगल में ही खड़ा था; मुझे यह बताने की कोशिश मत करो कि किसने क्या कहा. अब से अपनी बदतमीज़ी कम करो." सलाम टीवी इस वीडियो के स्थान या तारीख की पुष्टि नहीं करता है. 

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गौ-हत्या के नाम पर आतंक
गौरतलब है कि मुसलमानों को हर तरफ से बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने अपने गांव में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा उन्होंने कई छोटे व्यापारियों के साथ मारपीट भी की है और विभिन्न हिंदू त्योहारों में मुसलमानों की भागीदारी पर भी पाबंदी लगा दी है. सदियों से मुसलमान महाकुंभ में अपनी दुकानें लगाते रहे हैं; लेकिन इस बार, महाकुंभ शुरू होने से पहले ही वहां मुसलमानों के बहिष्कार को लागू किया जा रहा था. अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हिंदू संगठनों के सदस्य गौ-हत्या के नाम पर आतंक फैला रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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