तलाक पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविल कोर्ट नहीं सिर्फ फैमली कोर्ट कर सकती है सुनवाई

Gauhati High Court on Talaq: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक सिविल कोर्ट तलाक के मामले में मुस्लिम शादी को खत्म नहीं कर सकता. गुहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस मिताली ठाकुरिया ने फैसला सुनाया कि एक सिविल कोर्ट मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिए गए तलाक को वैध घोषित नहीं कर सकता. उन्होंने याचिकाकर्ता को शादी के मामलों में फैमिली कोर्ट जाने का भी निर्देश दिया.

दरअसल, एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लिखित में तलाक दे दिया, जिसके बाद वह सिविल कोर्ट पहुंचा ताकी यह यह कन्फॉर्म कर सके कि उसी शादी खत्म हो गई या नहीं? सिविल कोर्ट ने उस तलाक को प्रमाणित किया. वहीं, एक अपीलीय कोर्ट ने सिविल कोर्ट द्वारा तलाक को प्रमाणित करने के फैसले को खारिज कर दिया. इसके बाद तलाक देने वाला वह पति अपीलीय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुहाटी हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन गुहाटी हाईकोर्ट ने अपीलीय कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कोई मामूली मामला नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पति ने तलाक का आदेश मांगा था, जिसे देने का सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने आगे कहा कि पारिवारिक झगड़े, शादी टूटने और तलाक के आदेश से जुड़े मामलों की सुनवाई सिर्फ़ स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, 1984 और सेक्शन 8 के तहत फ़ैमिली कोर्ट ही कर सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि फ़ैमिली कोर्ट की गैर-मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मामलों की सुनवाई कर सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी.