Gaza: 18000 छात्र और 972 टीचर्स की हत्या; इजराइल के जुल्म पर बड़ा खुलासा

Gaza News: इजराइल गाजा में जो कर रहा है उससे सब वाकिफ है. लेकिन, इस जंग में सबसे दुखद बात यह है कि इजराइली हमलों में हजारों उन बच्चों की मौत हुई है जो एक अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब के साथ किताबों को अपने सीने से लगाए हुए थे. इजराइल ने न केवल एक देश को तबाह किया है, बल्कि हजारों नन्हें ख्वाबों का कत्ल किया है. अब फ़िलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय के जरिए जो आंकड़े पेश किए गए हैं वह हैरान कर देने वाले हैं,

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के मुताबिक वेस्ट बैंक और गाजा में अब तक इजराइल के जरिए 18,651 छात्रों की हत्या की गई है और करीब 29,114 घायल हुए हैं. इनमें से ज़्यादातर गाज़ा के छात्र हैं, जहां 18,508 की मौत*और 28,142 घायल हुए हैं. वेस्ट बैंक में 143 छात्रों की मौत हुई है, 972 घायल हुए और 792 छात्रों को हिरासत में लिया गया है.

टीचर्स की हत्या

टीचर्स में 972 की मौत हुई है जबकि 4,538 घायल हुए हैं. इसके अलावा वेस्ट बैंक में 199 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है. गाज़ा में 172 सरकारी स्कूल और 63 यूनिवर्सिटी हाउसेस पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं. इसके अलावा 118 सरकारी स्कूल और 100 से अधिक यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA) के स्कूल बमबारी या तोड़फोड़ का शिकार हुए हैं. वेस्ट बैंक में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां 152 स्कूलों में तोड़फोड़ की गई और 8 विश्वविद्यालयों व कॉलेजों पर कई बार छापे मारे गए.

करीब 46,000 फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बच्चे इस हफ्ते वेस्ट बैंक के UNRWA स्कूलों में लौटे हैं. वहीं, यरुशलम के बंद पड़े स्कूलों के लगभग 800 छात्रों को दूसरे संस्थानों में भेजा गया है. UNRWA ने सोमवार को बताया कि उसके स्कूलों में 5,000 नए छात्र दाखिल हुए हैं.

वेस्ट बैंक की कई जगहों पर स्कूल बंद

जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स शरणार्थी कैंपों में UNRWA के 10 स्कूल अब भी बंद हैं. इससे 4,000 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब अस्थायी जगहों या ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है. जनवरी से अब तक उत्तरी वेस्ट बैंक में कम से कम 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें एक-तिहाई बच्चे हैं. इसका सीधा असर उनकी शिक्षा पर पड़ा है.

UNRWA ने दी वॉर्निंग

UNRWA ने चेतावनी दी है कि फ़िलिस्तीनी बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है. लगातार छापे, तोड़फोड़, विस्थापन और हिंसा से बच्चों पर गहरा मानसिक असर हो रहा है.