Gaza Ceasefire के लिए खतरा हैं इजराइल के ये दो बिल, अमेरिकी विदेश मंत्री की वॉर्निंग

Gaza Ceasefire News: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को इज़राइल को वेस्ट बैंक के विलय (एनेक्सेशन) को लेकर वॉर्निंग जारी की है. दरअसल, इजराइल की संसद में दो बिल इसी विलय को लेकर पेश किए गए हैं. उन्होंने कहा कि संसद में उठाए जा रहे कदम और यहूदी बसने वालों की हिंसा, गाज़ा शांति समझौते के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

गाजा सीज़फायर को लेकर वॉर्निंग

बुधवार को इज़राइली सांसदों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के विलय से संबंधित दो बिल को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया, जबकि केवल एक हफ्ता पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा पट्टी में दो साल से चल रहे इज़राइली मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के मकसद से एक शांति समझौता कराया था. यह ऑपरेशन हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था.

रुबियो ने क्या कहा?

रुबियो ने कहा, "मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हम इस (विलय) का समर्थन नहीं कर सकते." उन्होंने यह बयान इज़राइल की यात्रा के लिए विमान में सवार होने से पहले दिया. उन्होंने कहा कि विलय के कदम शांति समझौते के लिए खतरा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइली सेटलर्स पर कही ये बात

रुबियो ने कहा, "वे (इज़राइली) एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इस वक्त, यह कुछ ऐसा है जो हमारे सोचने में प्रतिकूल साबित हो सकता है." जब उनसे वेस्ट बैंक में अतिवादी यहूदी बसने वालों के जरिए फिलिस्तीनियों पर बढ़ती हिंसा के बारे में पूछा गया, तो रुबियो ने कहा, "हम किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं जो उस स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, जिस पर हमने काम किया है."

हालांकि, उप राष्ट्रपति जे. डी. वेंस के बाद इज़राइल का दौरा करने वाले रुबियो ने समग्र रूप से शांति समझौते को बनाए रखने को लेकर आशावाद जताया. उन्होंने कहा, "हर दिन इस समझौते के सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे आगे बढ़ाने में तय समय से आगे हैं. यह तथ्य कि हम इस हफ्ते के आखिर तक इसे संभाल पाए, एक अच्छा साइन है."