गज़ा के ध्वस्त इमारतों के नीचे दबे हैं हजारों शव; सिविल डिफेंस ने किया खुलासा

Gaza News: इजरायली बमबारी में तबाह हुए बिल्डिंग में अभी भी लगभग 8 हजार शव दबे हुए हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है. इस बात की जानकारी गज़ा के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:22 AM IST

Gaza News: इजरायल ने वर्ष 2023 से 2025 तक गज़ा में भीषण बमबारी करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया. इस दौरान गजा में मौजूद सिविलियन और सरकारी बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गए. इजरायली हमले में 70 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं. गाजा पट्टी में सिविल डिफेंस ने यह खुलासा किया है कि इजरायली बमबरी से ध्वस्त हुए मकान में अभी भी लगभग 8 हजार फिलिस्तीनी लोगों के शव हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है. 

गाजा पट्टी में सिविल डिफेंस का कहना है कि तबाह हुई इमारतों के मलबे के नीचे अभी भी हजारों शव दबे हुए हैं, क्योंकि बचावकर्मी उन इलाकों तक पहुँचने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं. गज़ा की सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने बीते गुरुवार (12 फरवरी) को एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि लगातार खोज और बचाव प्रयासों के बावजूद, लगभग 8,000 लाशें मलबे के नीचे हैं.

उन्होंने कहा कि गज़ा में बचावकर्मियों की टीमें बहुत मुश्किलों के बीच काम कर रही थीं. उन्होंने बताया कि वे टीमें "बहुत मुश्किल हालात" में और सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे थे, जिससे कई प्रभावित इलाकों तक पहुँचना मुश्किल हो गया था. 

जिनेवा एकेडमी ऑफ़ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ने कहा कि गज़ा में इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 200,000 से ज़्यादा हो सकती है. असेसमेंट में नए डेटा का ज़िक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि नरसंहार शुरू होने के बाद से इलाके की आबादी में 10 परसेंट से ज़्यादा की कमी आई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

