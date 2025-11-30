Gaza में मौतों का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा, बच्चों को भी नहीं बख्श रही IDF

Gaza News: गाज़ा के हमास-प्रशासित हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, इजरायल के मिलिट्री कैंपेन की वजह से अब तक 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जबकि 10 अक्टूबर को लागू हुए सीजफायर के बावजूद इजरायल ने कई हवाई हमले किए हैं. इजरायल का कहना है कि ये हमले सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में हैं, वहीं ढह चुकी इमारतों के मलबे से भी लगातार लाशें बरामद हो रही हैं.

गाजा में रिकॉर्ड तोड़ मौतें

शनिवार को एक इजरायली ड्रोन हमले में मारे गए दो छोटे भाई- फादी और जुमा अबू असी भी इन्हीं मौतों में शामिल हैं. परिवार का कहना है कि दोनों बच्चे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, तभी हमला हुआ. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने दो ऐसे संदिग्धों को निशाना बनाया जो कथित तौर पर 'येलो लाइन' पार कर गए थे. यही वह लाइन है जहां तक इजरायली सेना ने सात सप्ताह पहले अमेरिका द्वारा कराए गए युद्धविराम समझौते के तहत पीछे हटने पर सहमति जताई थी.

ड्रोन से किया अटैक

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि मारे गए बच्चों में एक की उम्र लगभग आठ साल और दूसरे की 10 या 11 साल थी. परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चे दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिस के पूर्वी क्षेत्र में जलावन की लकड़ी ढूंढ रहे थे, तभी ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई. दोनों का अंतिम संस्कार शनिवार को नासिर अस्पताल में हुआ.

गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय (MoH) के आंकड़ों का उपयोग पूरी लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र (UN) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता रहा है और इन्हें विश्वसनीय माना जाता है. हालांकि, इजरायल लगातार इन आंकड़ों पर सवाल उठाता रहा है.

गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिलिस्तीनियों का कुल मृतक आंकड़ा अब 70,100 तक पहुंच चुका है, जिसमें 350 से अधिक मौतें 10 अक्टूबर के युद्धविराम के बाद हुई हैं.