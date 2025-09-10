Gaza के लिए खड़े हुए 1300 कलाकार, इजराइल की फिल्म इंडस्ट्री का किया बहिष्कार
Gaza के लिए खड़े हुए 1300 कलाकार, इजराइल की फिल्म इंडस्ट्री का किया बहिष्कार

Gaza News: गाजा के लिए हॉलीवुड समेत 1300 आर्टिस्ट खड़े हुए हैं और उन्होंने इजराइल फिल्म इंडस्ट्री का पूरी तरह से बहिष्कार किया है. आर्टिस्ट ने एक शपथ पत्र जारी किया है, जिसमें इजराइल में नरसंहार का जिक्र किया गया है और उसके लिए बॉयकॉट की बात की गई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 10, 2025, 01:42 PM IST

Gaza के लिए खड़े हुए 1300 कलाकार, इजराइल की फिल्म इंडस्ट्री का किया बहिष्कार

Gaza News: गाज़ा में जारी युद्ध के बीच हॉलीवुड के कई बड़े नामों सहित 1,300 से अधिक कलाकारों ने ऐलान किया है कि वे उन इज़रायली फिल्म संस्थानों के साथ काम नहीं करेंगे, जो फ़िलस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में हिस्सेदार हैं.

सोमवार को जारी किया गया शपथ पत्र

यह शपथ-पत्र सोमवार को जारी किया गया, जिसमें ऑस्कर विजेता ओलिविया कोलमैन, आयो एडेबिरी, मार्क रफालो, रिज़ अहमद, टिल्डा स्विंटन और जेवियर बार्डेम जैसे नाम शामिल हैं. कलाकारों ने गाज़ा में जारी नरसंहार की निंदा की, जहां अब तक इज़राइल के हमलों में 64,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और ज़्यादातर इलाक़े खंडहर में तब्दील हो चुके हैं.

शपत पत्र में क्या लिखा है?

कलाकारों ने कहा,"फ़िल्ममेकर्स यूनाइटेड अगेंस्ट अपार्थाइड से प्रेरणा लेकर, जिन्होंने रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका में अपनी फिल्में दिखाने से इनकार कर दिया था, हम भी वचन देते हैं कि उन इज़रायली फिल्म संस्थानों- जिनमें फेस्टिवल, सिनेमा, प्रसारक और प्रोडक्शन कंपनियां शामिल हैं- के साथ काम नहीं करेंगे जो फ़लस्तीनियों पर नरसंहार और अपार्थाइड को बढ़ावा देने या उचित ठहराने में शामिल हैं.

शपथ-पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया कि इज़राइल पर नरसंहार के आरोप विश्वसनीय हैं और फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा अवैध है. 

नरसंहार पर वैश्विक आरोप

पिछले 23 महीनों में अकादमिक जगत, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इज़राइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया है. युनाइटेड नेशन्स की परिभाषा के मुताबिक, नरसंहार का मतलब है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्ली या धार्मिक समूह को आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट करने की मंशा से किए गए काम."

क्या बोले कलाकार?

फ़िलस्तीनी अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से मशहूर हस्तियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल फ़िलस्तीन के हालात पर ध्यान फोकस करने के लिए करें. ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्मकार माइक लेर्नर, जिन्होंने शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने कहा कि यह कदम 'ग़ैर-हिंसक साधन' है. जिससे इज़राइल को उसकी नीतियों के लिए मिली छूट को चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने कहा, "हर आज़ाद विचार वाले कलाकार की जिम्मेदारी है कि वे अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति का इस्तेमाल इस भयावहता के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध का हिस्सा बनने के लिए करें.

