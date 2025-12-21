Advertisement
Gaza में क्या लागू हो पाएगा सीजफायर का सेकेंड फेज? Hamas लीडर की MIT चीफ से मीटिंग

Gaza News: गाजा में सीजफायर का सेकेंड फेज लागू होने की तैयारी हो रही हैं. इसी मसले को लेकर हमास के लीडर ने तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के चीफ इब्राहिम कालिन से मीटिंग की है. पूरी खबर पढ़े.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 21, 2025, 10:08 AM IST

Gaza News: तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के चीफ इब्राहिम कालिन ने शनिवार को हमास की वार्ता टीम के चीफ खलील अल-हय्या से मुलाकात की. तुर्की के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में गाज़ा शांति प्लान के दूसरे फेज की ओर बढ़ने के लिए जरूरी कदमों पर बातचीत की गई.

गाजा सीजफायर के दूसरे फेज पर बातचीत

सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इब्राहिम कालिन ने इस्तांबुल में हमास के डेलिगेशन से यह मुलाकात गाज़ा सीजफायर समझौते के दायरे में की है. बैठक में उन कदमों पर भी बात हुई, जिनसे कथित तौर पर इज़रायल की ओर से हो रहे सीजफायर उल्लंघनों को रोका जा सके. इसके अलावा, शांति योजना के दूसरे फेज में आगे बढ़ने के रास्ते में मौजूद दिक्कतों को हल करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. 

सीजफायर पर बातचीत रोकी गई

इस बीच, शुक्रवार को केएएन न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस समझौते के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है. यह हालात तब तक बने रह सकते हैं, जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के आखिर में फ्लोरिडा में बने अपने मार-ए-लागो एस्टेट में इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी नहीं करते. दोनों नेताओं की वहां मुलाकात तय हो गई है.

येलो लाइन पर इजराइली सेना ने 2 फिलिस्तीनियों को मारी गोली

इधर, शनिवार को ही इज़रायली सेना ने दावा किया कि गाज़ा के उत्तरी हिस्से में युद्धविराम की येलो लाइन पार करते देखे गए दो फ़िलिस्तीनियों को गोली मारकर ढेर कर दिया गया. इज़रायल डिफेंस फ़ोर्सेस (IDF) के मुताबिक, उत्तरी गाज़ा में तैनात 16वीं ब्रिगेड की टुकड़ियों ने इन लोगों की पहचान की थी, जिसके बाद इज़रायली वायुसेना ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराया.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

gazaIsrael Hamas Warisrael news

