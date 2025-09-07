Gaza News: नेतन्याहू ने खफा होकर ट्रंप ने इजराइली जनता कर रही बड़ी मांग; भारी प्रदर्शन

Gaza News: इजराइल की जनता डोनाल्ड ट्रंप से तंग आ गई है. तेल अवीव में शनिवार देर रात हज़ारों इज़रायली नागरिकों ने रैली की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाज़ा जंग को खत्म कराने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की सीधी अपील की है.

इजराइली जानता की ट्रंप से गुहार

मिलिट्री ऑफिस के बाहर एक चौक पर इकट्ठा होकर इजराइलियों ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों इज़रायली झंडे लह रहा थे और बंधकों की तस्वीरों वाले पोस्टर थामे हुए थे. कई लोगों के हाथों में मौजूद बोर्ड पर लिखा था," ट्रंप की विरासत गाज़ा युद्ध के चलते ढह रही है" और "प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी बंधकों को बचाइए!"

गाजा सिटी पर कब्जा

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया है, जहां कई बंधकों के होने की आशंका जताई जाती है. बंधकों के परिवारों और उनके समर्थकों को डर है कि यह हमला उनकी जान को ख़तरे में डाल देगा. इज़रायली सैन्य अधिकारियों ने भी इस डर को कबूल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑर्ना न्यूरा, जिनके बेटे ओमर की 7 अक्टूबर 2023 को हमले में मौत हुई थी और जिनका लाश गाजा में मौजूद है. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, हमें सच्ची उम्मीद है कि अमेरिका दोनों पक्षों को दबाव में लाकर ऐसा समझौता कराएगा जिससे हमारे लोग घर लौट सकें." उनका बेटा अमेरिकी नागरिक भी था,

तेल अवीव में हर हफ्ते प्रदर्शन

तेल अवीव में हर हफ़्ते प्रदर्शन हो रहे हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है. शनिवार को हुए प्रदर्शन में आयोजकों के मुताबिक़ दसियों हज़ार लोग शामिल हुए. चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने गाज़ा युद्ध का जल्दी अंत कराने का वादा किया था, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल के आठ महीने बाद भी समाधान नहीं निकल पाया. शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका हमास के साथ "बहुत गहरे" स्तर पर बातचीत कर रहा है.

इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी के इलाक़ों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं. वैश्विक भूख निगरानी एजेंसियों का कहना है कि वहां लाखों फ़लस्तीनी भुखमरी का सामना कर रहे हैं, हालांकि इज़रायल मानता है कि गाज़ा में भूख की समस्या है, लेकिन अकाल होने से इंकार करता है. सेना ने शनिवार को गाज़ा सिटी के नागरिकों को दक्षिणी गाज़ा की ओर जाने की चेतावनी दी है.