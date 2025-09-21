Gaza में क्या हो रही है एथनिक क्लींजिंग,2 हफ्तों में 20 से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग तबाह

Gaza: गाज़ा सिटी में इजराइल जो कर रहा है, उससे साफ हो रहा है कि उसका मकसद एथनिक क्लिंज़िंग करना है. लाखों लोग इस वक्त इजराइली हमलों की वजह से बेघर हैं. शहर में कई बिल्डिंग्स को आईडीएफ के जरिए तबाह किया जा चुका है. ऑपरेशन में सिर्फ़ दो हफ्तों में 20 से ज्यादा टावर ब्लॉक ध्वस्त किए गए हैं. सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास करता था, जबकि स्थानीय लोग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) इसे नागरिकों को जबरन उजाड़ने की कोशिश बता रहे हैं.

गाज़ा सिटी में सैकड़ों परिवार बेघर

इज़रायली सेना ने हाल के दिनों में ज़ैतून, तुफ्फाह, शेज़ाया और शेख अल-रदवान इलाकों में भी लगातार घरों को निशाना बनाया है. इन जगहों पर तबाही सैटेलाइट तस्वीरों में साफ़ दिख रही है. गाज़ा की एनजीओ नेटवर्क के प्रमुख अमजद अल-शावा का कहना है कि गाज़ा सिटी की 65 फ़ीसदी से ज़्यादा इमारतें और घर अब तक तबाह या बुरी तरह तबाह हो चुके हैं.

इजराइली अधिकारी का आया फोन

अरब न्यूज के मुताबिक अल-रायस ने एक शख्स ने बताया कि हमले से पहले एक पड़ोसी को इज़रायली अधिकारी ने फोन कर कहा कि सभी लोग तुरंत इमारत छोड़ दें, वरना “हम इसे तुम्हारे सिर पर गिरा देंगे।” इसके बाद लोग घबराकर बिना सामान उठाए भागे. हमने पासपोर्ट और पहचान पत्र तक नहीं उठाए. मेरी पत्नी और दो बच्चे नंगे पांव सीढ़ियों से नीचे भागे.”

वीडियो में दिखा कि कुछ ही मिनटों में हवाई हमले से दो मिसाइलें इमारत के आधार पर गिरीं और पूरी इमारत छह सेकंड में ढह गई. धूल और मलबे ने आसपास खड़े सैकड़ों विस्थापितों के टेंटों को भी घेर लिया.

गाजा का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह होगा तबाह

इज़रायल के वित्त मंत्री बेज़ेलेल स्मोट्रिच पहले ही कह चुके हैं कि गाज़ा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और आबादी को मिस्र सीमा के पास छोटे हिस्से तक सीमित किया जाएगा. वहीं, सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी का कहना है कि गाज़ा को पूरी तरह मिटाने की कोई रणनीति नहीं है.