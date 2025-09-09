Gaza: जंग के बाद एक साल में होगा चुनाव, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान

Gaza News: फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सोमवार को कहा कि गाजा पट्टी पर इज़रायल के हमले खत्म होने के एक साल के अंदर फिलिस्तीन में संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएंगे. अब्बास ने यह बयान लंदन में ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री येवेट कूपर से मुलाकात के दौरान दिया.

बैठक का क्या है मकसद?

बैठक में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की मौजूदा हालात और फिलिस्तीन-ब्रिटेन के बाइलेट्रल रिलेशन पर बातचीत की. अब्बास ने फिलिस्तीन की मौजूदा प्राथमिकताओं को दोहराया. उन्होंने इस दौरान कहा कि गाजा में तुरंत और स्थायी युद्धविराम किया जाए, इसके साथ ही मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, बंधकों और कैदियों की रिहाई हो, ताकि पुनर्निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया की शुरुआत हो सके.

महमूद ने की ब्रिटेन के इस फैसले की तारीफ

महमूद ने ये कहा कि कब्जे वाली सेनाओं की वापसी बेहद जरूरी है. उन्होंने ब्रिटेन के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले का इस्तकबाल करते हुए इसे ऐतिहासिक, अन्याय को सुधारने और शांति की दिशा में नया कदम बताया.

ये देश देंगे फिलिस्तीन को मान्यता

बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई वेस्टर्न देश भी इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाली युनाइटेड नेशन्स महासभा बैठकों के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं.

अब्बास ने कहा कि कोई भी दल या उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) के राजनीतिक कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय वैधता और एक अधिकार, एक कानून और एक सुरक्षा बल के सिद्धांत का पालन करना होगा.

साल 2021 में अब्बास ने विधायी, राष्ट्रपति और फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाए. जुलाई में उन्होंने घोषणा की थी कि 2025 के अंत से पहले फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे. यह चुनाव 1964 में येरुशलम में हुई पहली बैठक के बाद पहली बार होगा.