Gaza: फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर, लड़कियों ने इंटरमीडिएट एग्जाम में किया टॉप

Gaza News: गाजा में परेशानियों के बीच अब खुशी की लहर आई है. दरअसल, इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 2 छात्राओं ने 99 फीसद अंक हासिल किए है. इनके साथ ही कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हालांकि, ज्यादातर छात्र इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके हैं.
Gaza News: गाजा में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के परिणामों में फिलिस्तीनी लड़कियों ने 99 फीसद अंक हासिल किए हैं. विदेशी मीडिया के अनुसार, गाजा में जारी इजरायली जंग के बावजूद, गाजा के युवा बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुश्किल हालातों में भी पढ़ाई जारी रख रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबित, दो फिलिस्तीनी लड़कियों ने गाजा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 99 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पॉजीशन हासिल की है. नतीजों के बाद, इजरायली अत्याचारों के शिकार फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस रिजल्ट का खूब जश्न मनाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरमीडिएट में सफल होने वाले ज्यादातर छात्र इजरायली सेना की बमबारी में मारे जा चुके हैं.
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण गाज़ा पर नियंत्रण बहाल करने की कोशिश कर रहा है और रोज़मर्रा के कामकाज को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है. इसमें चिकन की कीमतें तय करना, सिगरेट और कुछ आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना और कीमतों की निगरानी करना शामिल है.
हमास ने उन इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है. यह वह इलाके हैं जहां पहले कभी इजराइली सेना ने कंट्रोल किया हुआ था. संगठन ने इज़राइल के साथ सहयोग करने, चोरी, गबन या अन्य आरोपों में दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को मौत की सज़ा दी है. विदेशी ताकतें हमास से आत्मसमर्पण करने और सरकार छोड़ने की मांग कर रही हैं.
निवासियों और व्यापारियों के अनुसार, हमास के अधिकारी आने वाली हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं और ईंधन और सिगरेट जैसे निजी इलाकों के आयातों पर शुल्क लगा रहे हैं. ऊंची कीमतों पर बेचने वाले व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.
हालांकि, हमास के मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल अल-थवाब्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा और आवश्यक सेवाएँ जैसी बुनियादी सेवाएं ही आंशिक रूप से चालू हैं, उनके अनुसार, संगठन कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर एक तकनीकी सरकार को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है.