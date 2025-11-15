Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3004801
Zee SalaamIndian Muslim

Gaza: फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर, लड़कियों ने इंटरमीडिएट एग्जाम में किया टॉप

Gaza News: गाजा में परेशानियों के बीच अब खुशी की लहर आई है. दरअसल, इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 2 छात्राओं ने 99 फीसद अंक हासिल किए है. इनके साथ ही कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हालांकि, ज्यादातर छात्र इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 15, 2025, 01:13 PM IST

Trending Photos

Gaza: फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर, लड़कियों ने इंटरमीडिएट एग्जाम में किया टॉप

Gaza News: गाजा में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के परिणामों में फिलिस्तीनी लड़कियों ने 99 फीसद अंक हासिल किए हैं. विदेशी मीडिया के अनुसार, गाजा में जारी इजरायली जंग के बावजूद, गाजा के युवा बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुश्किल हालातों में भी पढ़ाई जारी रख रहे हैं.

दो लड़कियों ने हासिल किए 99 फीसद अंक

रिपोर्ट के मुताबित, दो फिलिस्तीनी लड़कियों ने गाजा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 99 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पॉजीशन हासिल की है. नतीजों के बाद, इजरायली अत्याचारों के शिकार फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस रिजल्ट का खूब जश्न मनाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरमीडिएट में सफल होने वाले ज्यादातर छात्र इजरायली सेना की बमबारी में मारे जा चुके हैं.

फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पूरी कोशिश

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण गाज़ा पर नियंत्रण बहाल करने की कोशिश कर रहा है और रोज़मर्रा के कामकाज को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है. इसमें चिकन की कीमतें तय करना, सिगरेट और कुछ आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना और कीमतों की निगरानी करना शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हमास ने कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया

हमास ने उन इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है. यह वह इलाके हैं जहां पहले कभी इजराइली सेना ने कंट्रोल किया हुआ था. संगठन ने इज़राइल के साथ सहयोग करने, चोरी, गबन या अन्य आरोपों में दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को मौत की सज़ा दी है. विदेशी ताकतें हमास से आत्मसमर्पण करने और सरकार छोड़ने की मांग कर रही हैं. 

निवासियों और व्यापारियों के अनुसार, हमास के अधिकारी आने वाली हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं और ईंधन और सिगरेट जैसे निजी इलाकों के आयातों पर शुल्क लगा रहे हैं. ऊंची कीमतों पर बेचने वाले व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है. 

हमास ने क्या कहा?

हालांकि, हमास के मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल अल-थवाब्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा और आवश्यक सेवाएँ जैसी बुनियादी सेवाएं ही आंशिक रूप से चालू हैं, उनके अनुसार, संगठन कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर एक तकनीकी सरकार को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza NewsIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

Assam news
मियाओं के नाम पर असम को डराना चहते हैं CM हिमंता? भाजपा के खिलाफ विपक्ष का महागठबंध
Gujarat
Gujarat: गौहत्या पर 'ऐतिहासिक फैसला', 3 मुस्लिम युवकों को उम्रकैद और 6-6 लाख का फाइन
Religious Conversion in Uttar Pradesh
विशाल सिंह ने मोहब्बत में कराया खतना, मुस्लिम प्रेमिका पर लगे ये गंभीर आरोप
kolkata
कॉलेज की दीवारों पर लिखा, 'कुत्तों और मुसलमानों की नो एंट्री'; मुस्लिम हुए नाराज
Uttar Pradesh news
मदरसों में करोड़ा का भ्रष्टाचार, पकड़े गए घोटालेबाज धर्मवीर और सर्वेश
Aklaq Mob Lynching Case
Akhlaq Mob Lynching Case में आरोपियों को बारी करने की कोशिश; सरकार पर सवाल
West Bank
West Bank: कुरान जलाया और नस्लभेदी नारे लिखे, इजराइली सेटलर्स ने मस्जिद में लगाई आग
Jammu Kashmir
J&K: 17.20 लाख अनक्लेम्ड अकाउंट्स में 465.79 करोड़ रुपये; RBI की रिपोर्ट ने चौंकाया
bihar
Bihar: मुसलमानों पर हार की ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव रिजल्ट के बाद भड़के ओवैसी
Amour Assembly Akhterul Iman Victory
पप्पू यादव AIMIM से हारे शर्त, क्या अब देंना पड़ेगा इस्तीफा?